Прокуратура республики проведет форум по лесным пожарам

Вниманию дачников, охотников, рыбаков, владельцев сенокосных угодий, фермеров, коневодов, лесопользователей, любителей сбора ягод, грибов и отдыха на природе.

Ежегодно лесные пожары наносят невосполнимый ущерб лесному фонду, а нередко населённым пунктам, здоровью и имуществу граждан. Профилактика лесных пожаров является нашим общим делом!

10 июля 2018 года в 15.00 прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит Открытый форум по вопросам защищённости населённых пунктов и лесов Республики Саха (Якутия) от лесных пожаров.

Смотрите прямую трансляцию форума на канале ysia.ru

Председатели общественных организаций, желающие принять непосредственное участие в форуме, могут обращаться по тел. 8 (4112) 36-00-12. Предложения по профилактике лесных пожаров можно направлять на электронную почту prok_ks@sakha.ru.