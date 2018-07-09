Прокуратура республики проведет форум по лесным пожарам

Вниманию дачников, охотников, рыбаков, владельцев сенокосных угодий, фермеров, коневодов, лесопользователей, любителей сбора ягод, грибов и отдыха на природе.
Ежегодно лесные пожары наносят невосполнимый ущерб лесному фонду, а нередко населённым пунктам, здоровью и имуществу граждан. Профилактика лесных пожаров является нашим общим делом!
10 июля 2018 года в 15.00 прокуратура Республики Саха (Якутия) проводит Открытый форум по вопросам защищённости населённых пунктов и лесов Республики Саха (Якутия) от лесных пожаров.
Смотрите прямую трансляцию форума на канале ysia.ru
Председатели общественных организаций, желающие принять непосредственное участие в форуме, могут обращаться по тел. 8 (4112) 36-00-12. Предложения по профилактике лесных пожаров можно направлять на электронную почту prok_ks@sakha.ru.
Уважаемые читатели!
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