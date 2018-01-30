Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife

В редакцию SakhaLife поступило письмо от прокуратуры Хангаласского улуса за подписью заместителя прокурора района, юриста 1 класса ЕФИМОВА М.А. от 29 января 2018 года № 11ж-2018.

В нем сообщается, что 15 января в прокуратуру Хангаласского улуса поступило коллективное обращение жителей Хангаласского улуса с просьбой провести проверку по статье «В Буотаме запретили зимнюю рыбалку», размещенную на SakhaLife 12 января с.г.

Согласно действующему законодательству, подобные запреты могут быть введены федеральными законами и международными договорами Российской Федерации. Такие федеральные законы, правовые акты и международные договоры, запрещающие рыбалку на Буотаме, в настоящее время не приняты, отмечает прокуратура Хангаласского улуса.

Контролирующее ведомство обратилось и в ГБУ НПП «Ленские столбы» и выяснило, что не принимались правовые акты, регламентирующие вылов рыбы на реке Буотама. Как пояснили в Национальном природном парке «Ленские столбы», 7 сентября 2017 года состоялась встреча с родовыми общинами, находящимися на территории природного парка, на которой было принято решение о рекомендации гражданам воздержаться от подледной рыбалки на реке Буотама.

Таким образом, прокуратура уточнила, что решение о воздержании от подледной рыбалки на Буотама, носит не запретительный, а рекомендательный характер. Решение было принято совместно сотрудниками НПП «Ленские столбы» и родовыми общинами, проживающими на территории природного парка.

Настоящим SakhaLife уточняет информацию о рекомендательном характере воздержания от подледной рыбалки на реке Буотама и приносит извинения читателям.

Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU