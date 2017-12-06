Прокуратура проводит проверку в детсаду Витима, где воспитатель заклеила рот скотчем ребенку

Прокуратура Ленского района организовала проверку по сообщению о том, что в последних числах ноября, помощник воспитателя одного из дошкольных образовательных учреждений п. Витим заклеила в обеденное время малолетнему воспитаннику данного учреждения рот скотчем.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению дошкольным учреждением федерального законодательства об образовании, соответствия установленным квалификационным требованиям сотрудника и др.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Кроме того, на контроле прокуратуры находится принятие законного и обоснованного решения по результатам процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.