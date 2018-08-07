Прокуратура проводит проверку по факту массового отравления в Усть-Алданском районе

О проведении проверки по сообщению о поступлении в учреждения здравоохранения Усть-Алданского района лиц с признаками отравления

Прокуратура Усть-Алданского района совместно со специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводит проверку по факту поступления в учреждения здравоохранения района 10 лиц, в т.ч. 3 детей с признаками отравления.

Проверка даст оценку соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, а также законодательства о защите прав потребителей.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.