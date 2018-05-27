Прокуратура проводит проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Якутске

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Прокуратура Республики Саха (Якутия) организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электричества осталась часть потребителей г. Якутска.
Прокуратура Республики Саха (Якутия) организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии, в результате которого без электричества осталась часть потребителей г. Якутска.
Предварительно установлено, что причиной аварийного отключения явилась остановка ряда турбин на Якутской ГРЭС-2.
По данному факту первым заместителем прокурора республики направлено требование в Управление Ростехнадзора о проведении проверки исполнения законодательства об электроэнергетике.
Ход и результаты проверки находятся на контроле прокуратуры республики.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики