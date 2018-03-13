Прокуратура проверяет закупки городской Думы — источник

SakhaLife связался с Анатолием ВАСИЛЬЕВЫМ, руководителем аппарата Якутской городской Думы.

— Анатолий Васильевич, публикация в СМИ равносильна обращению в правоохранительные органы. Скорее всего, последуют проверки деятельности Якутской городской Думы.

— Я уже отмечал в своих официальных комментариях, что все закупки Якутской городской Думы делаются открыто, легитимно и в соответствии с действующим законодательством. На процедуры закупок Якутской городской Думы никогда не было ни жалоб в УФАС, ни заявлений в другие инстанции, ни обращений в суды.

После публикаций в одном из электронных СМИ материала о закупках Якутской городской Думы, нами было получено требование прокуратуры.

Проверка по указанным в статье закупкам с сегодняшнего дня уже начата, и я уверен, что она расставит все по местам. Два года назад прокуратура уже проверяла финансово-хозяйственную деятельность Якутской городской Думы, и не нашла нарушений.

Закупки были проведены полностью с соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Полагаю, что резонанс, который пытаются придать закупкам Якутской городской Думы, которые многие годы не вызывали вопросов, лежит не в экономической плоскости, а в политической. Я имею в виду, что это может быть вызвано высоким рейтингом председателя Якутской городской Думы Александра Александровича САВВИНОВА, который, подав заявление на праймериз партии «Единая Россия», дал понять, что будет баллотироваться на выборы в Ил Тумэн по Центральному округу Якутска. А наличие сильного политика очень беспокоит не слишком уверенных в себе оппонентов, и это находит отражение в информационном пространстве.