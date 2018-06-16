Прокуратура проверяет факт отравления жителей Верхневилюйского улуса

По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района начала проверку в связи с информацией о госпитализации граждан.
Предварительно установлено, что в учреждение здравоохранения поступили порядка 20 жителей с. Хоро Верхневилюйского района с жалобами на кишечное расстройство, среди них несовершеннолетние дети.
Проверкой с привлечением специалистов будет дана оценка соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, установлены причины и условия.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Ход проверки находится на контроле прокуратуры республики.
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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