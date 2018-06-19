Прокуратура проверила пункт передержки безнадзорных животных в в Покровске

Прокуратура Хангаласского района провела проверку по публикации «Кучу трупов собак и полутушу лошади обнаружил посетитель пункта передержки в Якутии», размещенной на сайте ИА «Уakutiamedia.ru».

14.03.2018 между администрацией МО «город Покровск» и одним из индивидуальных предпринимателей заключен договор на отлов и передержку безнадзорных животных на территории города Покровск. В рамках договора предпринимателем обеспечивается деятельность пункта передержки безнадзорных животных.

Установлено, что в связи с проявлением агрессии, представляющей угрозу жизни и здоровью человека, в пункте передержки принято решение об умерщвлении 7 безнадзорных животных-собак. При этом, в нарушение Порядка организации и проведения на территории республики мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, при их умерщвлении, утилизация в установленном порядке не проведена.

Кроме того, на территории пункта передержки в ходе проверки обнаружена часть туши лошади, предназначенная для кормления содержащихся в приюте собак, без документов экспертизы лабораторных исследований, ветеринарно-сопроводительных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности мяса, что грубо нарушает законодательство о ветеринарии.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении предпринимателя административные производства по ст. 5.2 КоАП Республики Саха (Якутия) (нарушение порядка отлова и содержания безнадзорных животных, установленного Правительством Республики Саха (Якутия), а также по ч.1 ст.10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

На данном этапе рассмотрено административное дело по ст.5.2 КоАП Республики Саха (Якутия) с наложением на предпринимателя штрафа в размере 5 тыс. рублей.