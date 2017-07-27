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27 июля 2017, 13:00
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Прокуратура проведет прием предпринимателей

Первый вторник каждого месяца органами прокуратуры объявлен Всероссийским днем приема предпринимателей.

При проведении указанного мероприятия представители бизнеса смогут получить необходимые правовые консультации и обратиться с заявлениями по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, снижения административного давления со стороны государственных и муниципальных органов, соблюдения законности при проведении проверок органами контроля (надзора), предупреждения и пресечения нарушений прав и законных интересов.

Прокуратура республики сообщает, что 1 августа прием предпринимателей будет осуществляться по адресу: г. Якутск, пр. Ленина, дом 48, здание прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Время проведения: с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

Контактные телефоны – 363167, 362606.

Городскими и районными прокурорами прием предпринимателей будет проводиться в зданиях соответствующих прокуратур. Адреса прокуратур городского и районного звена, а также их телефоны можно уточнить на официальном сайте прокуратуры республики по адресу: http://proksakha.ru/ по вкладке: «Структура прокуратуры»

 

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