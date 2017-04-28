Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры

3 апреля SakhaLife опубликовал статью «Нюрба: Родственники главы улуса и председателя КИО вне очереди получили квартиры, приобретенные на бюджетные деньги?» http://sakhalife.ru/nyurba-rodstvenniki-glavyi-ulusa-i-predsedatelya-kio-vne-ocheredi-poluchili-kvartiryi-priobretennyie-na-byudzhetnyie-dengi/ Прокуратура республики обратила на нее внимание. Установила эти факты и потребовала выселить тех, кто незаконно получил квартиры.

Прокуратурой Нюрбинского района проведена проверка законности предоставления жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Нюрба, ул. Кузакова, 30.

Установлено, что в 2013 году распоряжением Правительства РС (Я) распределена субсидия муниципальному району «Нюрбинский район» в размере 21 млн. 380 тыс. руб. на реализацию подпрограммы «Строительство жилищного фонда социального использования» государственной программы РС (Я) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы».

Данная субсидия использована на строительство и приобретение в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений в многоквартирном жилом доме для социального использования.

Администрацией МР «Нюрбинский район» издано постановление об утверждении Положения о порядке использования указанной субсидии, согласно которому, 13 квартир должны были передать по договорам социального найма нуждающимся гражданам в порядке очередности.

При этом, в нарушение Жилищного Кодекса РФ, председателем МКУ «Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок» Нюрбинского района вынесены незаконные распоряжения, которыми 13 квартир по ул. Кузакова, 30, г. Нюрба включены в состав специализированного жилищного фонда с отнесением к виду служебные жилые помещения и предоставлены по договорам служебного найма иным лицам.

В результате квартиры, изначально предназначавшиеся для малоимущих, незаконно получили родной брат председателя МКУ «Комитет имущественных отношений и муниципальных закупок» и ряд других чиновников, в числе которых руководитель службы администрации МР «Нюрбинский район» и руководитель одного из государственных органов.

Прокуратурой района в адрес и.о. главы МР «Нюрбинский район» внесено представление об устранении нарушений закона с требованием выселить всех незаконно проживающих лиц и предоставить указанные 13 квартир нуждающимся в социальном жилье гражданам.

По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены, администрацией Нюрбинского района вынесено распоряжение по исключению незаконно включенных в состав специализированного жилого фонда 13 квартир, о выселении незаконно проживающих лиц, с передачей жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.