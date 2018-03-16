Прокуратура помогла вернуться на работу уволенному школьному сторожу

Прокуратура Томпонского района провела проверку по обращению гражданина, работавшего сторожем в МБОУ «Томпонская многопрофильная гимназия», о незаконном увольнении по итогам ежегодного медицинского осмотра.

Установлено, что медицинский осмотр, по результатам которого уволен сторож, произведен с нарушениями установленного порядка, выданное по его результатам заключение о состоянии здоровья подписано неуполномоченным лицом.

По выявленным нарушениям прокуратура района внесла представление в адрес руководителя ГБУ РС(Я) «Томпонская центральная районная больница», которое по результатам рассмотрения признано обоснованным и удовлетворено. Уволенному гражданину выдано законное заключение о состоянии здоровья, не препятствующее его дальнейшей работе в должности сторожа. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, прокурором в интересах гражданина в Томпонский районный суд предъявлено заявление о восстановлении работника в прежней должности и взыскании неполученного заработка.

Томпонским районным судом исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, судебное решение вступило в силу 12.03.2018.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.