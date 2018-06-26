Прокуратура оштрафовала замминистра МИЗО

Прокуратура Республики Саха (Якутия) продолжает проверки исполнения органами власти законодательства в части своевременности оплаты заказчиками обязательств по государственным контрактам.

Установлено, что Министерство имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) не выплатило в установленный срок более 30 млн. рублей по исполненному государственному контракту, что повлекло за собой существенное нарушение прав субъекта предпринимательской деятельности.

В связи с этим прокуратура возбудила в отношении заместителя министра имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия), являющегося руководителем контрактной службы данного министерства, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ (нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных нужд).

В его отношении, как и в случае с министром транспорта и дорожного хозяйства республики, министерством финансов Республики Саха (Якутия) принято решение о прекращении производства в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Однако, в результате принципиальной позиции прокуратуры республики данное незаконное решение по протесту прокуратуры республики отменено судебным решением.

По результатам нового рассмотрения административного материала заместитель министра имущественных и земельных отношений республики привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

Задолженность перед субъектом предпринимательской деятельности по государственному контракту погашена в полном объеме.