Прокуратура организовала проверку по факту пожара в котельной школы

Прокуратура республики организовала проверки по фактам возгораний котельной с. Хомустах Усть-Алданского района и дизельной электростанции п. Белькачи Усть-Майского района.

Установлено, что 23 января 2016 года в п. Белькачи Усть-Майского района произошло возгорание дизельной электростанции, которая в результате пожара уничтожена огнем полностью. Предварительной причиной возгорания послужило короткое замыкание в электрощитовой. Дизельная электростанция обеспечивала электроснабжением 55 жилых домов, объекты социальной инфраструктуры поселка. В результате аварийно-восстановительных работ электроснабжение в тот же день оперативно восстановлено, нарушений теплоснабжения не допущено.

В указанный же день зарегистрировано возгорание автономной котельной образовательного учреждения с. Хомустах Усть-Алданского района. Огнем повреждена конструкция здания котельной площадью 26, 7 кв.м. Без теплоснабжения осталась МКОУ «Хомустахская основная общеобразовательная школа», где обучается 21 ребенок. Причины пожара устанавливаются. В настоящее время решен вопрос о продолжении обучения детей в здании дошкольного образовательного учреждения.

В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, правил эксплуатации энергоустановок.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, в том числе о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.