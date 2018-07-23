Прокуратура Олекминского района защитила жилищные права сироты

Прокуратура Олекминского района по обращению девушки провела проверку соблюдения ее жилищных прав.
Установлено, что заявительница относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживала в жилом помещении, признанном аварийном и подлежащим сносу.
При этом, в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных актов, жилое помещение девушке муниципалитетом не предоставлено.
В целях защиты ее нарушенных прав, прокуратура внесла в адрес администрации муниципального образования «Город Олекминск» представление.
Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, сироте предоставлена квартира в новом многоквартирном жилом доме, соответствующем всем установленным требованиям, ее права восстановлены.
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