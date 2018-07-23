Прокуратура Олекминского района защитила жилищные права сироты

Прокуратура Олекминского района по обращению девушки провела проверку соблюдения ее жилищных прав.

Установлено, что заявительница относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживала в жилом помещении, признанном аварийном и подлежащим сносу.

При этом, в нарушение Жилищного кодекса Российской Федерации, иных нормативных актов, жилое помещение девушке муниципалитетом не предоставлено.

В целях защиты ее нарушенных прав, прокуратура внесла в адрес администрации муниципального образования «Город Олекминск» представление.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, сироте предоставлена квартира в новом многоквартирном жилом доме, соответствующем всем установленным требованиям, ее права восстановлены.