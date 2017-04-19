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19 апреля 2017, 15:48
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Прокуратура огласила список застройщиков-нарушителей

О застройщиках, нарушающих сроки ввода объектов недвижимости в эксплуатацию на территории Республики Саха (Якутия)

В соответствии с информацией Управления государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) на территории республики по состоянию на 31 марта 2017 года 64 застройщика осуществляют долевое строительство 144 объектов.

В связи с невозможностью завершения строительства в установленный срок, 8 застройщиков перенесли сроки ввода следующих объектов в эксплуатацию более чем на 9 месяцев:

— «Жилые вставки к 30-квартирному жилому дому в квартале 16 г.Якутска». 17-квартирная жилая вставка», застройщик ООО Агентство недвижимости «Доступное жилье»;
— «9-квартирные блокированные жилые дома по Вилюйскому тракту 6 км», застройщик ООО «ИНКОМ»;
— «Застройка 23 квартала г.Якутска (2-ая очередь). Жилой дом №4 – 58-квартирный жилой дом с нежилыми помещениями и гаражами», застройщик ООО Компания «Нова-С»;
— «Многоквартирный жилой дом с детской художественной студией в 141 квартале г.Якутска», застройщик ООО ПКФ «Ормикс»;
— «Торговый центр 1000 мелочей с помещениями для досуга в 114 квартале г.Якутска», застройщик ООО «Рост»;
— «24-квартирный жилой дом с нежилыми помещениями по ул.Октябрьская в г.Вилюйске», застройщик ООО «Сахастройгрупп»;
— «Многоквартирный жилой дом, 86 квартал г.Якутска, Сайсарский округ, ул.Чайковского, 117/3», застройщик ООО «Симиир»;
— «24-квартирный жилой дом (Б-7) мкр.Ильинка в районе ДСК», застройщик ООО «СПФ Черов и К»;
— «24-квартирный жилой дом (А-О) мкр.Ильинка в районе ДСК», застройщик ООО «СПФ Черов и К».

Частью 3 статьи 6 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» установлена возможность изменения предусмотренного договором срока передачи застройщиком объекта долевого строительства участнику долевого строительства, если строительство объекта недвижимости не может быть завершено в предусмотренный договором срок. Для этого застройщик обязан направить участнику долевого строительства соответствующую информацию и предложение об изменении договора не позднее чем за два месяца до истечения указанного срока.

В случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Участник долевого строительства вправе обратиться в Управление госстройжилнадзора РС(Я) в случае, если застройщик не проинформировал о переносе срока передачи долевого объекта.

В случае выявления нарушений застройщиком обязательных требований, установленных ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Управление госстройжилнадзора РС(Я) примет меры реагирования, направленные на их устранение.

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Источник: Прокуратура г.Якутска
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