Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание

Приняты акты прокурорского реагирования по имеющимся нарушениям в сфере антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов. Прокуратурой приняты меры по факту организации лагеря дневного пребывания в аварийном здании Кангаласской СОШ с требованием запретить использование здания данной школы под летний лагерь. Прокуратура г.Якутска направила в суд исковое заявление об обязании Окружной администрации ГО «Город Якутск» предоставить другое приспособленное здание для МОБУ «Кангаласская СОШ», которое находится на рассмотрении. comments powered by HyperComments

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