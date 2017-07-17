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17 июля 2017, 13:00
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Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание

Приняты акты прокурорского реагирования по имеющимся  нарушениям в сфере антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов.

Прокуратурой приняты меры по факту организации лагеря дневного пребывания в аварийном здании Кангаласской СОШ с требованием запретить использование здания данной школы под летний лагерь.

Прокуратура г.Якутска направила в суд исковое заявление об обязании Окружной администрации ГО «Город Якутск»  предоставить другое приспособленное здание для МОБУ «Кангаласская СОШ», которое находится на рассмотрении.

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