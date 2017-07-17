Прокуратура обязала мэрию предоставить Кангаласской школе другое здание

Приняты акты прокурорского реагирования по имеющимся нарушениям в сфере антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов.
Прокуратурой приняты меры по факту организации лагеря дневного пребывания в аварийном здании Кангаласской СОШ с требованием запретить использование здания данной школы под летний лагерь.
Прокуратура г.Якутска направила в суд исковое заявление об обязании Окружной администрации ГО «Город Якутск» предоставить другое приспособленное здание для МОБУ «Кангаласская СОШ», которое находится на рассмотрении.comments powered by HyperComments