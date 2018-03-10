Прокуратура о смертельном  ДТП на территории Горного района

Прокуратура республики начала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в Горном районе, произошедшим 09.03.2018.

Предварительно установлено, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием автомобиля «Тойота Хайс», перевозившего с г. Якутска до Вилюйского района пассажиров в количестве 12 лиц. В результате ДТП погибло 4 человека, часть пассажиров с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в учреждение здравоохранения.

Проверкой будет дана оценка соблюдению законодательства при перевозке пассажиров автомобильным транспортом, полноты осуществления уполномоченным органом контрольных функций при организации перевозки пассажиров.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.