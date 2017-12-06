Прокуратура не нашла нарушений в вырубке леса на Сергеляхе

В октябре этого года общественность возмутилась вырубкой леса на 13-м километре Сергеляхского шоссе. Собственники участков прорубали себе дорогу.

Как выяснилось, один из 8 собственников земельных участков, сформированных в лесном массиве, заключил с управлением муниципального контроля договор купли-продажи 211 сосен за 13 тысяч 766 рублей.

Тревогу забили ветераны-афганцы, проживающие вблизи красивого соснового леса на 13 км Сергеляхского шоссе.

«Единственный лес вырубают! Никаких документов не показывают, прорубают, кажется, автодорогу, но здесь есть другая дорога. Кто и зачем губит лес?» — задавался вопросом ветеран Дмитрий Шойдонов.

Активные пенсионеры организовали митинг и выложили видеозапись вырубки.

По факту вырубки надзорные органы начали проверку и не нашли нарушений. Как сообщает прокуратура Якутии, «форма и текст правового акта соответствуют правилам юридической техники, норм коррупционной направленности не выявлено». Природоохранная прокуратура выявила нарушение в части изменения зонирования территории, но по части вырубки деревьев оснований для возбуждения дела в настоящее время не имеется.