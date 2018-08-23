Прокуратура направила иск против ГУП «ЖКХ РС(Я)»

Прокуратура Верхнеколымского района провела проверку соответствия состояния сетей тепло- и водоснабжения предъявляемым законом требованиям, в ходе которой установлена ветхость находящихся в ведении ГУП «ЖКХ РС(Я)» сетей теплоснабжения в с. Усун — Кюель и п. Зырянка, общей протяженностью более 1,5 км., создающая угрозу аварийных ситуаций в ходе прохождения предстоящего отопительного периода.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратура Верхнеколымского района обратилась в суд с исковым заявлением о возложении на ГУП «ЖКХ РС(Я)» обязанности по выполнению капитального ремонта тепловых сетей на территории Верхнеколымского района до начала отопительно-зимнего периода 2018-2019 г.г.

Исковые требования прокурора района судом удовлетворены в полном объеме, во исполнение решения суда эксплуатирующей организацией произведена замена ветхих сетей.