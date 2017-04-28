Прокуратура напоминает: правила пала и ответственность за их нарушение

В связи с установлением теплой погоды и предстоящими майскими праздниками в целях профилактики природных пожаров прокуратура г.Якутска разъясняет об опасности проведения палов сухой растительности и ответственности за нарушение правил пожарной безопасности.

Ежегодно массово проводится неконтролируемое выжигание сухой травянистой растительности не только на землях сельхозформирований, но и на других землях, а также сжигание травы и мусора на приусадебных и дачных участках.

Самовольно проводимые населением палы являются основной причиной лесных и других природных пожаров. Кроме того, имеется большая вероятность перехода огня от неконтролируемых палов и возгораний на населенные пункты и объекты экономики.

Вопросы проведения мероприятий по выжиганию сухой травы регламентированы законодательством и в соответствии с категориями земель действуют разные правила.

Основные мероприятия пожарной безопасности при осуществлении выжигания сухой травянистой растительности и создание условий обеспечения пожарной безопасности при проведении данного вида пожароопасных работ на земельных участках, не отнесенных к землям лесного фонда, прописаны в Методических рекомендациях по проведению выжигания сухой травянистой растительности, утвержденных МЧС России 23.01.2014 № 2-4-87-1-19.

Указанные рекомендации предназначены для широкого круга лиц, осуществляющих профилактические выжигания сухой травянистой растительности.

Проведение палов допускается только в исключительных случаях, когда для обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов, а также иных объектов инфраструктуры требуется очистка земельного участка от сухой травянистой растительности или ее остатков, при отсутствии других доступных способов очистки земель. В иных случаях выжигание сухой травы не допускается.

Профилактические контролируемые выжигания осуществляются организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры или по тушению лесных пожаров, добровольной пожарной охраной.

Указанные работы в обязательном порядке должны быть предварительно согласованы с контролирующими органами, а также органами лесного хозяйства и местного самоуправления.

Работники, производящие выжигание, допускаются к работам только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности и прохождения противопожарного инструктажа.

Пройденная огнем площадь участка должна непрерывно осматриваться с контрольным обходом после завершения отжига. О завершении работ извещается территориальное подразделение Государственной противопожарной службы и соответствующий орган местного самоуправления.

На землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, как правило, запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы), разведение костров на полях. Данный запрет установлен пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

На землях данной категории использование открытого огня и разведение костров могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных указанными Правилами, а также нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

При этом согласно п. 72.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения может производиться в безветренную погоду при соблюдении следующий условий:

а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 – 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не действует особый противопожарный режим;

г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения.

Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах».

Так, в соответствии с пунктом 12 указанных Правил запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

А в городских лесах и лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, профилактическое контролируемое противопожарное выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов запрещается вовсе.

За нарушение правил пожарной безопасности при проведении палов сухой растительности наступает административная ответственность, предусмотренная п. 2 ст. 8.32 КоАП РФ за выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0.5 метра, а также по п.п. 1, 2, 6, 6.1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности на земельных участках иных категорий, за исключением земель лесного фонда, в том числе в условиях особого противопожарного режима.

Кроме того, в соответствии с Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст.261 УК РФ), уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст.168 УК РФ), нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч.1 ст.219 УК РФ).