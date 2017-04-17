Прокуратура нанесла еще один удар по Ил Тумэну

13.04.2017 Верховный суд Республики Саха (Якутия), учитывая требования федерального законодательства, признал незаконными и недействующими часть 1.1 статьи 75, часть 4 статьи 76 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), утвержденного постановлением Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) от 17.04.2008 ГС № 17-IV (в редакции от 24.11.2016) с момента вступления решения суда в законную силу.

По выявленным нарушениям ранее прокуратурой республики на вышеуказанные нормы регионального нормативного правового акта (Регламента) принесен протест, который отклонен Государственным Собранием.

В административном исковом заявлении исполняющего обязанности прокурора республики отмечено, что указанные нормы вступают в противоречие со статей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», в силу которой представление об устранении нарушений закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подлежит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения представления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме.

Судом установлено, что процедура рассмотрения представления прокурора недостаточно урегулирована, сроки рассмотрения представления прокурора Государственным Собранием (Ил Тумэн) не соответствуют действующему законодательству.

Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Решение Верховного суда Республики Саха (Якутия) не вступило в законную силу.