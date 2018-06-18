Прокуратура начала проверку по факту отключения электричества в районах

По поручению прокурора республики началась проверка в связи с отключением электричества в Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Усть-Майском районах. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения законодательства об электроэнергетике, действиям (бездействию) должностных лиц. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования. Источник: Пресс-служба прокуратуры республики

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