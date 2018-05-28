Прокуратура Мирного защищает права пенсионера

Прокуратура города Мирного провела проверку законности решения пенсионного органа об отказе пенсионеру в выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

Установлено, что пенсионер обратился в уполномоченный орган с заявлением о компенсации в виде возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. По результатам рассмотрения заявления, пенсионер уведомлен об отказе в выплате компенсации в связи с выездом на отдых за пределы территории Российской Федерации.

Прокуратура не согласилась с решением пенсионного органа, и в связи с выявленными нарушениями Закона РФ «О государственных гарантиях и компенсациях лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», в интересах пенсионера обратилась в суд.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.