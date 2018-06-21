Прокуратура: Мирнинскому «Коммунальщику» заплатили накопившуюся зарплату в 2 млн. рублей

Прокуратура города Мирный Республики Саха (Якутия) провела проверку соблюдения трудового законодательства.

Установлено, что в нарушение Трудового кодекса Российской Федерации предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Коммунальщик» имеет задолженность по выплате заработной платы перед 78 работниками в сумме более 2 млн. рублей.

В целях защиты трудовых прав граждан прокуратура внесла в адрес руководителя предприятия представление, а также возбудила в его отношении дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение).

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, руководитель привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.

В результате вмешательства прокуратуры заработная плата работникам выплачена в полном объеме, их права восстановлены.