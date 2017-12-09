Прокуратура: количество жертв ДТП в Мегино-Кангаласском районе увеличилось

Прокурором республики по факту дорожного-транспортного происшествия, произошедшего 08 декабря 2017 года на территории Мегино-Кангаласского района, принято решение о передаче уголовного дела, возбужденного следственным отделом МВД по Мегиному –Канагаласскому району по признакам состава преступления, предусмотренного ч.5 ст.264 УК РФ в Следственное управление СК России по Республике Саха (Якутия).

Количество жертв дорожного-транспортного происшествия со смертельным исходом по уточненным данным увеличилось до 9 человек.

По поручению прокурора республики органами прокуратуры республики проводится проверка соблюдения действующего законодательства в части привлечения к труду водителей транспортных средств и исполнения требований законодательства о дорожном движении в части обеспечения безопасности пассажирских перевозок.