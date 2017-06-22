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22 июня 2017, 10:17
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Прокуратура: из-за отсутствия охраны в Алдане сбежал опасный пациент

Установлено, что весной т.г. один из пациентов выпрыгнув через окно второго этажа, самовольно покинул Алданский психоневрологический диспансер. При этом, покинув учреждение здравоохранения, он совершил преступления, предусмотренные ч.3 ст.30- ч.1 ст.105 (покушение на убийство), а также ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

В ходе проверки прокуратура выявила, что психоневрологический диспансер не обеспечен физической охраной и системой видеонаблюдения, не соответствует установленным требованиям оснащение и количество занятых штатных единиц учреждения, не приняты меры по активному наблюдению в целях предупреждения общественно опасных действий лиц, страдающих психическими расстройствами.

По выявленным нарушениям и в целях недопущения фактов самовольного ухода пациентов впредь прокуратура района внесла представление в адрес главного врача Алданской ЦРБ.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования учреждением приняты меры направленные на устранение нарушений, 3 должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики Саха (Якутия).
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