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30 января 2017, 2:28
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Прокуратура через суд добивается лишения полномочий двух депутатов Ил Тумэна

Сразу два административных заявления в порядке статьи 38 Кодекса об административном судопроизводстве РФ поступили на днях в Ил Тумэн из прокуратуры Якутии. Заявления касаются двух народных депутатов – Юрия МИХАЙЛОВА и Егора ЖИРКОВА, сообщает ИГ «В Якутии.ру».

Прокуратура РС(Я) требует сложения депутатских полномочий обоих парламентариев. В судебном порядке. Иски поданы прокуратурой Якутии против Госсобрания (Ил Тумэн).

«Поводом для обращения с иском в суд явилось нарушение интересов Республики Саха (Якутия) в области осуществления представительной (законодательной) власти, выразившееся в отклонении постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Михайлова Ю.П., что наносит ущерб авторитету Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) как высшему представительному, законодательному и контрольному органу государственной власти Республики Саха (Якутия), поскольку позволяет замещать государственную должность республики лицу, в отношении которого вступил в силу обвинительный приговор», — говорится в административном заявлении Прокуратуры РС(Я).

Обвинительный приговор в отношении депутата Ил Тумэн Юрия Михайлова вступил в законную силу 24 февраля 2016 года. Якутским городским судом парламентарий был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, а также в превышении своих должностных полномочий.

Вопрос о сложении депутатских полномочий Юрия Михайлова рассматривался на сессии Ил Тумэна в октябре 2016 года. Тогда парламентарии проголосовали против того, чтобы лишить его мандата.

Между тем, по мнению прокуратуры, сохранение депутатского мандата за Михайловым противоречит требованиям федерального законодательства «О противодействии коррупции».

«В данном случае Государственным Собранием проигнорирован принцип несовместимости депутатского мандата, поскольку сохранение мандата за Михайловым Ю.П., личность которого не соответствует таким моральным и нравственным ценностям, как служение образцом при исполнении своих депутатских полномочий, воздержание от всякой деятельности и поступков, которые могут нанести ущерб его авторитету, авторитету органа государственной власти, создает предпосылки безответственности лиц, замещающих в нем государственные должности», — следует из заявления прокуратуры.

В общем итоге прокуратура просит признать незаконным бездействие Госсобрания, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий народного депутата Юрия Михайлова, в отношении которого вступил в сиу обвинительный приговор, и обязать парламент Якутии принять соответствующее решение на ближайшем пленарном заседании.

Что касается второго депутата, которого прокуратура также требует лишить депутатских полномочий, — Егора Жиркова, ситуация вокруг него связана с непредставлением декларации о доходах и имуществе за 2015 год, что является прямым нарушением федерального законодательства в сфере борьбы с коррупцией.

31 мая 2016 года Прокуратура РС(Я) вносила в Ил Тумэн представление с требованием провести соответствующую проверку в отношении Егора Жиркова.
«Как установлено в ходе проверки, решение о досрочном прекращении депутатских полномочий в отношении Жиркова Е.П. не принято», — говорится в административном заявлении Прокуратуры РС(Я).

«Следовательно, вопреки прямому указанию Федерального закона №184-ФЗ, устанавливающего в п.3.1 статьи 12 способ преодоления несовместимости депутатского мандата, созданы предпосылки полной безответственности за допущенные Жирковым Е.П. нарушения ограничений и обязанностей, связанных с депутатской деятельностью», — следует также из документа.

На основании вышеизложенного, а также других доводов, приводимых в заявлении, прокуратура просит признать незаконным бездействие парламента, выразившееся, как и по Михайлову, в непринятии решения о досрочном прекращении депутатских полномочий Жиркова Е.П., ввиду нарушения им законодательстве о противодействии коррупции, и обязать Госсобрание на ближайшей сессии рассмотреть проект соответствующего постановления.

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Источник: Подробнее: http://www.v-yakutia.ru/?id=36313
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