Прокуратура Анабарского района защитила права родителей

Прокуратура Анабарского района провела проверку соблюдения федерального законодательства, регулирующего порядок компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования.

Установлено, что, вопреки требованиям Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, рядом дошкольных образовательных организаций района родителям не выплачена компенсация родительской платы, внесенной за воспитание и присмотр детей. Общая сумма задолженности составила более 230 000 рублей.

В целях защиты прав граждан, прокуратура района внесла в адрес руководителя районного управления образования представление, которое по результатам рассмотрения удовлетворено, задолженность перед родителями погашена в полном объеме, их права восстановлены.