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2 февраля 2017, 14:30
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Прокуратура возбудила дело против аптеки

Прокуратура Нюрбинского района проверила соблюдение прав граждан на надлежащее лекарственное обеспечение.

Установлено, что в нарушение Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» в аптеке АО «Аптека №11» отсутствуют препараты из минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Согласно требованиям названного закона, аптечные организации, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность, обязаны обеспечивать утвержденный Правительством Российской Федерации и формируемый в установленном им порядке минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

По представлению прокурора аптекой обеспечено наличие необходимого лекарственного препарата.

В отношении АО «Аптека № 11» также возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст.14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией).

По результатам его рассмотрения акционерное общество признано виновным в совершении административного правонарушения с назначением наказания в виде штрафа в размере 100 000 руб.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

 

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Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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