Прокопий Семенов: Нейрохирург я в семье один

Нейрохирурги – элита хирургии и по достоинству считаются ее гордостью. Я говорю с человеком в республике известным, заслуженным врачом РФ и РС(Я), награжденным знаком «Гражданская доблесть» и Почетной грамотой Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Прокопием СЕМЕНОВЫМ.

Весной 1973 года, вняв призыву известного в республике нейрохирурга, первого заведующего нейрохирургическим отделением Республиканской больницы Мухаряма Петровича ФЕДОРОВА, решили идти в нейрохирурги двое шестикурсников, члены студенческого научного общества по неврологии, одним из них был наш герой. В 1973 году после окончания медфака ЯГУ он, полный амбициозных планов и надежд, пришел нейрохирургом в Республиканскую больницу.

С тех пор прошло 44 года, из них 18 последних лет – Прокопий Николаевич СЕМЕНОВ заведует детским нейрохирургическим отделением Республиканской больницы №1-Национального центра медицины.

Отделение детской нейрохирургии от взрослой было его давней мечтой, еще в 70-ые годы он строил планы лечить детей отдельно, поскольку считал, что детская нейрохирургия особенная служба, требующая специальной подготовки, а годы спустя с его подачи в структуре Центра детства и материнства начали строить детское отделение на 15 коек.

— Открыли плановое отделение в 1992 году, лечили и детей и взрослых вместе, — рассказывает Прокопий Николаевич. – На перспективу в планах было обучать детских нейрохирургов, но не получилось, и когда открыли детское отделение, оказалось, что возглавить его некому.

В декабре 1998-го генеральный директор Национального центра медицины, тогда им был Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ, вызвал СЕМЕНОВА и дал задание найти заведующего детским отделением.

— Никого уговорить не удалось, — смеется сейчас мой визави, — пришлось взяться самому.

Это было время, когда в России только начиналось движение по созданию детских нейрохирургических отделений. 22 марта 1999 года, а в Якутске, одним из первых в России, было открыто детское нейрохирургическое отделение на 15 коек, и Прокопий Николаевич приступил к обязанностям заведующего.

Через два года была создана Ассоциация детских нейрохирургов России.

— У детской нейрохирургии нет границ, мы каждый год встречаемся, обмениваемся опытом, обсуждаем проблемы детской нейрохирургии. Каждый год проводятся конференции, ведется обучение специалистов с привлечением зарубежных нейрохирургов, — делится СЕМЕНОВ. — Как ни странно, за рубежом детских отделений нейрохирургии нет, есть так называемые нейрохирурги, «занимающиеся детским возрастом».

Детская служба нейрохирургии специализировалась, детских хирургов стали готовить, появились специальные инструменты, используемые в детской нейрохирургии, современное оборудование.

К счастью, мечты имеют свойство сбываться. Сегодня детское отделение нейрохирургии Национального центра медицины работает в полную силу. В арсенале докторов сейчас детские специализированные микроскопы, эндоскопы, инструменты, адаптированные анестезиологи. Семенов вспоминает время, когда детская нейрохирургия только становилась на ноги, и не скрывает радости, что все меняется к лучшему.

— Возможности диагностики и хирургии сейчас совсем другие. Тактика лечения стала очень разнообразной и щадящей. Ведение больных стало другим, но самое главное – у нас появилось мощное современное реанимационное оборудование. Поэтому выживаемость сейчас очень большая. Если раньше операции были травматичными, то сейчас, благодаря тому, что инструменты стали очень удобными, операция проводится намного быстрее и менее травматична. У нас и хирургические нити сейчас микроскопические. Раньше мы сами нитки плели, зашивали, поэтому и осложнений было больше. Сейчас гнойных осложнений почти нет.

Во время нашего разговора зазвонил телефон (к слову: я заметила, что экстренные врачи всегда отвечают на звонки, как бы ни были заняты) Прокопий Николаевич быстро ответил: «Да, мы готовы вас принять, привозите ребенка утром, будем готовить его к операции. Послезавтра оперируем».

— С какого возраста вы берете детей? – спросила я.

— В связи с высокой рождаемостью в республике детской патологии стало больше, поэтому мы контролируем детей с внутриутробного возраста, проводим скрининговое обследование, оперируем детей с новорожденности и до восемнадцати лет.

— Нейрохирургия вообще – дело тонкое, а детская и подавно. Крошечный размер операционного поля, специальные оптические инструменты… Сложно работать?

— Да, детская нейрохирургия — это особо деликатная, кропотливая работа. Это поистине мультидисциплинарная служба, коллективная работа, поскольку участвуют в лечении ребенка не только нейрохирурги, мы работаем плечом к плечу с педиатрами, неврологами, ревматологами, узкими специалистами. В силу этого детские отделения и открываются только в многопрофильных больницах. Конечно, сложно, особые пациенты, особые инструменты, успех работы зависит от оснащенности отделения, профессионализма хирурга, его класса.

— Вы помните свою первую операцию?

— Конечно! Первого августа 1973 года на переходе машина сбила пятилетнюю девочку, мама погибла, девочку привезли к нам с раздробленной головой. Вдавленный перелом, очень тяжелый случай. Сделал трепанацию черепа, остановил кровотечение, девочка выжила.

— Ваши дети пошли по Вашим стопам?

— Нет, нейрохирург я в семье один, старший сын – хирург, средний – травматолог, дочь – невропатолог.

— Ну что ж, кто-то из внуков выберет Вашу стезю! Спасибо Вам за беседу, Прокопий Николаевич! С наступающим Вас профессиональным праздником!

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА