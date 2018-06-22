Прокатившись на карусели, первоклассник оказался в больнице

В поселке Ленинский Алданского района Якутии первоклассник, прокатившись на карусели, оказался в травматологии. У него диагностировали перелом голени, его ожидает операция., передает телеканал «Якутия 24». «В экстренном порядке оказана первая медицинская помощь, то есть это обезболивание, попытка закрытой репозиции, наложение скелетного вытяжения. В данный момент он обследуется, готовится к плановому оперативному вмешательству», — сказал заведующий отделением травматологии Алданской ЦРБ Анатолий Уланов. Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/prokativshis-na-karuseli,-pervoklassnik-okazalsya-v-bolnicze-v-yakutii

Поделиться в соцсетях

Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82