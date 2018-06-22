Прокатившись на карусели, первоклассник оказался в больнице

В поселке Ленинский Алданского района Якутии первоклассник, прокатившись на карусели, оказался в травматологии. У него диагностировали перелом голени, его ожидает операция., передает телеканал «Якутия 24».
«В экстренном порядке оказана первая медицинская помощь, то есть это обезболивание, попытка закрытой репозиции, наложение скелетного вытяжения. В данный момент он обследуется, готовится к плановому оперативному вмешательству», — сказал заведующий отделением травматологии Алданской ЦРБ Анатолий Уланов.
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.