Производители фильма о Василии Манчаары судятся с заказчиком

В Арбитражный суд Республики Саха (Якутия) поступило исковое заявление от ООО «Студия Земля», в котором истец просит взыскать с ответчика НКО Фонд развития гражданского общества «Точка опоры» сумму процентов, сообщает пресс-служба Арбитражного суда Республики Саха (Якутия).

Сумма процентов, начисленных в связи с невыполнением ответчиком обязательства по оплате долга по договору оказания услуг по производству (съемки, съемки, связанные с командировками, озвучивание, монтаж и показ на телеканале РЕН-ТВ-Якутск, согласно медиа-плана) фильма о Василии Манчаары, составляет 152 166,42 рублей.

Данная задолженность в размере 476 000 рублей была установлена ранее решением Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) по делу № А58-7041/2016.

Заявление было принято судом, дело рассматривается в порядке упрощенного производства. Сторонам предложено представить в арбитражный суд и направить друг другу дополнительно документы, содержащие объяснения по существу заявленных требований и возражений в обоснование своей позиции, не позднее 03.07.2018.