Произошло ЧП возле переправы Мохсоголлох-Качикатцы

В редакцию к нам обратилась неравнодушная читательница со следующей информацией:

— Сегодня днем, примерно в 16:00 на речке неподалеку от паромов (Мохсоголлох-Качикатцы) стали тонуть двое подростков. Находившийся неподалеку Ильнур Муслимов быстро поплыл к подросткам (волна сегодня была большая, ветер). Он добрался до них и успокоил как смог.

Мальчишки выбились из сил и то и дело пропадали под водой. Мы на берегу, женщины с детьми, кое-как докричались до людей на берегу. Быстро сориентировался, прыгнул в лодку и спас троих Евгений Зайцев.

Ильнур поддерживал находившихся далеко от берега мальчишек на поверхности воды, пока не подъехала лодка.