Проходить медосмотр перед школой или детсадом нужно не всем

Бесконечные недостоверные сообщения в соцсетях, вызвавшие ажиотаж среди родителей, не подтвердились. Проходить медосмотр, чтобы представить справку о состоянии здоровья ребенка перед началом учебного года, оказывается нужно не всем школьникам и детсадовцам.

Вторую неделю в городских поликлиниках не протолкнуться, причина — необходимо до 1 сентября оформить для детей медицинские справки о состоянии здоровья. При этом анализов и ЭКГ, которые необходимо делать ежегодно, для их выдачи якобы недостаточно. Еще нужно заключение узких специалистов: детского ортопеда, окулиста, стоматолога и т.д., при этом некоторые анализы, например кал на яйца глистов, действителен всего в течение трех дней. У каждого образовательного учреждения свой перечень, свои сроки. Естественно, родители устремились в поликлиники. Однако там им ответили, что никакой срочности нет. В этом убедилась и Пресс служба Министерства здравоохранения РС(Я), побывав в детских поликлиниках города.

– И стоматолога не надо? – уточняет родитель, выходя из кабинета педиатра.

– Не надо, – авторитетно говорят ему.

Мужчина привел на прием в поликлинику десятилетнюю дочь В. Признается, что активизироваться перед новым учебным годом заставили сообщения, распространяемые классным руководителем его дочери через мессенджер.

– Конечно, удивился, когда прочитал, что требуется расширенный медосмотр за столь короткий срок. Думал, придется с женой по очереди отгулы на работе брать, чтобы всех специалистов пройти, – говорит он. – А в поликлинике выяснил, что справка, которую делали в марте, когда проходили плановый медосмотр в школе, действует на протяжении года и дополнительный медосмотр проходить не надо.

У кабинета заместителя главного врача по детству ГАУ РС (Я) «Медицинский центр г. Якутска» Анастасии Тотоновой тоже встречаем родителей с детьми. Среди них те, кто пришел к врачу не по записи, что-то уточнить или взять справку.

– Последний месяц лета всегда отмечается увеличением количества юных пациентов, обращающихся за справкой. Например, приходят те, кому нужна справка окулиста для рассадки в классе, те, кто нуждаются в подготовительной или спецгруппе по физкультуре, приходят дети, которые обучаются на дому, – рассказывает Анастасия Михайловна. – Так что, мы были готовы к наплыву людей и подкорректировали расписание, распределение обязанностей, проводили плановые медицинские осмотры в школах и садах, агитировали родителей приводить будущих первоклашек на осмотры в течение года, устраивали акции открытых дверей в субботние дни. Но никак не ожидали массового прихода детей разных возрастов для прохождения медицинских осмотров за короткие сроки. Потому, что еще в прошлом году проинформировали учреждения образования, о порядке прохождения медицинских осмотров, получения справок о состоянии здоровья дошколят и школьников в рамках нового Приказа Министерства здравоохранения РФ от 10.08.2017 № 514н.

– Справку о состоянии здоровья ребенка нужно представить в медицинский кабинет детского сада или школы по результатам профосмотра, который дети ежегодно проходят по месту учебы или дошкольного образования и только в рамках стандартного перечня специалистов и исследований который соответствует тому или иному возрасту. В справке педиатр отделения профилактики, к которому закреплено образовательное учреждение на договорных отношениях, либо участковый врач указывает диагноз, рекомендации по режиму организации питания, группе для занятий по физическому воспитанию, допуск к плаванию в бассейне. Если у врача-педиатра возникают вопросы, он направляет ребенка на дополнительные обследования по месту жительства.

Анастасия Михайловна подчеркивает, что на сегодня нет нормативных документов на основании которых необходимо проведение дополнительного осмотра и анализов: ни к началу учебного года, ни по требованию учреждений образования, тем более регламентируемые сроками! Любые требования со стороны учреждений образования в представлении справки – не законны! И только в том случае, когда, к примеру, состояние здоровья ребенка изменилось, выявили хроническое заболевание или возникли причины для назначения в школе диетического питания, изменилась группа состояния здоровья для занятий физической культурой, необходимо обратиться к участковому педиатру и получить новую справку о состоянии здоровья и представить ее в медкабинет школы.

— Все необходимые справки для посещения дошкольного и школьного учреждений будут выдаваться в будние и выходные дни по системе «медицинского осмотра одного дня» в медицинских организациях города Якутска. Для этих целей привлечены дополнительные резервы городского здравоохранения, — отметили в Управлении здравоохранения города Якутска.