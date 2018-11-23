Программа третьего чемпионата мира по мас-рестлингу в Якутске

Завтра на помосте ЦСП «Триумф» сойдутся представители 40 стран мира.
23 ноября, пятница:
14.00 – 16.00 СК «МОДУН»
Церемония взвешивания и жеребьевки участников первого соревновательного дня (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)
14.00 – 14:15 СК «МОДУН»
Открытие выставки детского творчества «Планета мас-рестлинга»
15.00 – 18.00 Ученый зал УЛК
Международная научно-практическая конференция, круглый стол
18.00 – 19.00 Республиканский медиа-центр
Пресс-конференция
24 ноября, суббота — Первый соревновательный день:
09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»
Предварительные поединки (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)
10.00 – 13.00 «Зал Республики», правительство РС(Я)
Заседание конференции Международной федерации мас-рестлинга (Конгресс)
09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»
Церемония взвешивания и жеребьевки участников второго соревновательного дня (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)
14.30 – 15.30 ЦСП «Триумф»
Торжественная церемония открытия соревнований
16.00 – 17.30 ЦСП «Триумф»
Поединки за 3 места и финальные поединки (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)
17.30 – 18.30 ЦСП «Триумф»
Торжественная церемония награждения первого соревновательного дня
18.30 – 19.00 ЦСП «Триумф»
Пресс-конференция по итогам спортивной программы первого дня
25 ноября — Второй соревновательный день:
09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»
Предварительные поединки (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)
14.30 – 16.30 ЦСП «Триумф»
Матчевая встреча сборных команд Европы, Азии, мира и РС(Я) по мас-рестлингу в категории «МАСТЕРС»
16.40 – 18.00 ЦСП «Триумф»
Поединки за 3 места и финальные поединки (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)
18.30 – 19.30
Торжественная церемония награждения и закрытие соревнований
19.30 – 20.00
Пресс-конференция по итогам спортивной программы второго дня.