Программа третьего чемпионата мира по мас-рестлингу в Якутске

Завтра на помосте ЦСП «Триумф» сойдутся представители 40 стран мира.

23 ноября, пятница:

14.00 – 16.00 СК «МОДУН»

Церемония взвешивания и жеребьевки участников первого соревновательного дня (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)

14.00 – 14:15 СК «МОДУН»

Открытие выставки детского творчества «Планета мас-рестлинга»

15.00 – 18.00 Ученый зал УЛК

Международная научно-практическая конференция, круглый стол

18.00 – 19.00 Республиканский медиа-центр

Пресс-конференция

24 ноября, суббота — Первый соревновательный день:

09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»

Предварительные поединки (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)

10.00 – 13.00 «Зал Республики», правительство РС(Я)

Заседание конференции Международной федерации мас-рестлинга (Конгресс)

09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»

Церемония взвешивания и жеребьевки участников второго соревновательного дня (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)

14.30 – 15.30 ЦСП «Триумф»

Торжественная церемония открытия соревнований

16.00 – 17.30 ЦСП «Триумф»

Поединки за 3 места и финальные поединки (мужчины — до 60 кг, до 90 кг, до 125 кг, женщины — до 55 кг, до 75 кг, до 85 кг)

17.30 – 18.30 ЦСП «Триумф»

Торжественная церемония награждения первого соревновательного дня

18.30 – 19.00 ЦСП «Триумф»

Пресс-конференция по итогам спортивной программы первого дня

25 ноября — Второй соревновательный день:

09.00 – 13.00 ЦСП «Триумф»

Предварительные поединки (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)

14.30 – 16.30 ЦСП «Триумф»

Матчевая встреча сборных команд Европы, Азии, мира и РС(Я) по мас-рестлингу в категории «МАСТЕРС»

16.40 – 18.00 ЦСП «Триумф»

Поединки за 3 места и финальные поединки (мужчины — до 70 кг, до 80 кг, до 105 кг, свыше 125 кг, женщины — до 65 кг, свыше 85 кг)

18.30 – 19.30

Торжественная церемония награждения и закрытие соревнований

19.30 – 20.00

Пресс-конференция по итогам спортивной программы второго дня.