Программа СКАТ: сохранить антибиотики для будущих поколений

Несмотря на воскресный день и прекрасную погоду за окном желающих попасть на сегодняшний семинар более, чем достаточно. В актовом зале Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи — врачи общей практики, кардиологи, анестезиологи-реаниматологи, хирурги, терапевты, клинические фармакологи, неврологи, педиатры из республиканских, городских и районных больниц, в основном молодые.

От имени главного врача больницы приветствовал участников семинара его заместитель по лечебной части Александр ПЕТРОВ.

Открыл семинар д.м.н., заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии с курсом скорой медицинской помощи ФПОВ МИ ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» Министерства образования и науки РФ, руководитель Республиканского центра мониторинга антибиотикорезистентности Александр ПОТАПОВ. Александр Филиппович представил гостей семинара и ознакомил собравшихся с состоянием мониторинга антибиотикорезистентности в Республике Саха (Якутия).

Д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии №2 Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Президент межрегиональной общественной организации «Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов» Сергей ЯКОВЛЕВ выступил с двумя докладами: «Новые Российские рекомендации СКАТ для стационаров России» и «Актуальные проблемы диагностики и антибактериальной терапии инфекций, вызванных полирезистентными грамположительными и грамотрицательными микроорганизмами».

СПРАВКА

Антибиотикорезистентность — это устойчивость микробов к антимикробным химиопрепаратам. Антибиотикорезистентность коснулась всех видов микроорганизмов и является основной причиной снижения эффективности антибиотикотерапии. Проблема антибиотикорезистентности стала особо актуальной и тревожной в XXI веке. Решение проблемы лечения в стационаре инфекций, вызванных полирезистентными бактериями, связано в основном не с ожиданием появления новых антибиотиков, а с разработкой и внедрением решительных и адекватных мер по сдерживанию антибиотикорезистентности.

Я успела поговорить с профессором ЯКОВЛЕВЫМ до начала семинара.

— Сегодня мы обсуждаем проблему рационального приема антибиотиков и сложности с этим связанные, — сказал Сергей Владимирович. — Развивается антибиотирезистентность, то есть микробы, на которые направлено действие тех или иных антибиотиков, становятся к ним устойивыми. Причем, с каждым годом эта проблема нарастает лавинообразно, и мы рискуем оказаться без эффективной антибиотикотерапии. Сегодняшний семинар посвящен госпитальным проблемам, и мы будем говорить с врачами о программе СКАТ, чтобы сохранить антибиотики для будущих поколений.

— Антибиотики можно свободно купить в любой аптеке, есть люди, которые принимают их даже без обращения к врачу, считая, что хуже не будет, – говорю я профессор ЯКОВЛЕВУ, на что он мгновенно реагирует:

— Будет хуже, потому что антибиотик способствуют развитию резистентных микробов, которые человек после приема антибиотика будет носить в себе и распространять, и прежде всего своим близким, а когда будет ситуация и понадобится антибиотик, он может оказаться неэффективным. Антибиотики нужно принимать только по назначению врача! Массовое применение антибиотиков и свободная продажа их в аптеках — это весомый вклад в антибиотикорезистенцию.

СПРАВКА

Программа СКАТ (Стратегия Контроля Антимикробной Терапии) реализуется в России с 2011 года. Как показала реальная клиническая практика, благодаря программе СКАТ можно оптимизировать применение антибиотиков при участии тех специалистов, которые имеют возможность влиять в стационаре на принятие решений по стратегическим и тактическим вопросам использования антибиотиков – главные врачи и заместители главного врача ЛПУ, клинические фармакологи, микробиологи, госпитальные эпидемиологи, ведущие специалисты терапевтических и хирургических направлений.

О практических шагах реализации программы СКАТ в стационаре, оценке эффективности внедрения СКАТ с позиций рационализации антимикробной терапии, контроля инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи и сдерживания резистентности говорил на семинаре д.м.н., доцент кафедры анестезиологии и реаниматологии ИУВ ФГБУ «НМХЦ им. Н.И.Пирогова» Минздрава России, врач анестезиолог-реаниматолог, главный врач стационара НМХЦ им. Н.И.Пирогова Виталий ГУСАРОВ.

— Антибиотикорезистентность — одна из глобальных проблем в медицине на сегодняшний день, — сказал Виталий Геннадьвич, — мы сталкиваемся с ситуацией, когда практикующему врачу невозможно выбрать эффективную схему антибиотикотерапии и помочь больному. К сожалению, все чаще эта проблема приводит к тому, что наши пациенты погибают от тяжелых инфекций. Сегодняшний семинар мы проводим, чтобы помочь практикующему врачу в правильном принятии решения, когда он сталкивается с пациентом с тяжелой инфекцией, что он должен сделать в данной ситуации, особенно если больной находится в реанимации. Я сам анестезиолог-реаниматолог, поэтому не понаслышке знаю, как бывает сложно помочь пациенту.

После каждого выступления участники семинара могли принять участие в дискуссиях, задать вопросы и высказать свое мнение.

— Как вам сегодняшний разговор? – спросила я сидевших рядом молодых врачей.

— Очень своевременно и полезно, — ответили ребята.