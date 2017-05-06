Программа Республиканских скачек на 9 мая

Федерация конного спорта Республики Саха (Якутия)

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»

9 мая 2017 г. Нач. 17 часов Ипподром Якутской ГСХА

Программа Республиканских скачек посвященных к 72-х летию Победы в Великой Отечественной Войне (1941-45 гг)

Скачка № 1. Дистанция 800 м Для лошадей 2-х лет

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Голден Фокс рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Константинов А.С., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 2 Глория Блюз гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, ЧВ Макаров В.Д. Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 3 Бо Виннер гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Боцман-Габольд, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 4 Сайбер Шот рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 5 Айнцер Гуд гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.

Скачка № 2. Дистанция 1000 м Для жеребцов 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Ноу Биг Дил т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Нэхил-Гардель, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. 2 Рашен Джой гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 3 Дилинджер рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 4 Турбо Дансер рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 5 Кул Джет гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г. 6 Ориентир гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Энтрепренер-Оазис Голд, ЧВ Еремеев А.И., Намский улус, , жокей-__________________., камзол-________________, тренер высшей категории-Ядреев С.П. 7 Риттер Кит т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП, Риттенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, , жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.

Скачка № 3. Дистанция 1200 м Для лошадей 3-х лет

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Кэтрин гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок., Уин Лавьер-Кыстра, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В. 2 Милан гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. Желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 3 Анна Арка гнед коб. 2014 .г.р. ЧВП Алмош Везер-Бурда, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 4 Борн Виннер гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П. 5 Гамбург рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. 6 Дубайа рыж. коб. 2014 г.р. ЧВП Серигно-Дюваль, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П. 7 Бригантина рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый, тренер-Жирков Я.С.

Скачка № 4. Дистанция 1600 м Для жеребцов 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Байтал рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 2 Крэк гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 3 Талисман гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Серигно-Танда, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол- синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 4 Синьорита т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 5 Муручээнэ т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П. 6 Тускул т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С. 7 Флоренция Суола рыж. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Совдия, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.

Скачка № 5. Дистанция 1600 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Конкистадор гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 2 Грозный Тор гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 3 Рокси Алекс рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Эфлит Алекс-Рокси Дансер, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н. 4 Мэйн Кониг вор. жер. 2013 г.р. ЧВП Майншафт-Тзе Куин Стэмп, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 5 Эдимон рыж. жер. 2013 г.р.ЧВП Джентьменс Дил-Эдесса, ЧВ Румянцев Н.И., Еремеев А.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.

Скачка № 6. Дистанция 1800 м Для лошадей 4-х лет и ст.

№ Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство, жокей, камзол, тренер, 1 Санта Люсия гнед. коб. 2012 г.р. ЧВП Анашид-Сальта, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С. 2 Салто гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 3 Неарх рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, , ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И. 4 Вершитель гнед. жер. 2011 г.р.ЧВП Ту Тзе Хайтс-Вербовка, СК «Cтерх» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол- синий со звездочками, тренер-Иванов К.В. 5 Корибиан Бой гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Стрит Покер-Кабира, МР «Верхневилюйский улус», жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г. 6 Электрошок рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А. 7 Хэвенли Стид рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.