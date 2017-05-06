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Спорт
6 мая 2017, 12:21
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Программа Республиканских скачек на 9 мая

Федерация конного спорта Республики Саха (Якутия)

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА»

9 мая 2017 г. Нач. 17 часов Ипподром Якутской ГСХА

Программа Республиканских скачек посвященных к 72-х летию Победы в Великой Отечественной Войне  (1941-45 гг)

 

  Скачка № 1.   Дистанция 800 м    Для лошадей 2-х лет

  

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
 

1

  

Голден Фокс

 рыж. коб. 2015 г.р. ЧВП Бэлэх-Фанария, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Константинов А.С., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
 

2

  

Глория Блюз

 гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, ЧВ Макаров В.Д. Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
 

3

  

Бо Виннер

 гнед. коб. 2015 г.р. ЧВП Боцман-Габольд, ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
 

4

  

Сайбер Шот

 рыж. жер. 2015 г.р. ЧВП Данк Шот-Совдия, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

5

  

Айнцер Гуд

 гнед. жер. 2015 .р. 5 пок. Со Фа Со Гуд-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.

 

      

Скачка № 2.   Дистанция 1000 м    Для жеребцов 4-х лет  и ст.

 

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
1 Ноу Биг Дил т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Нэхил-Гардель, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н.
 

2

  

Рашен Джой

 гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Азамур-Семиноул Лэсс, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Лиханов С.С., камзол-черный рукава белые, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

3

  

Дилинджер

 рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Дилан Томас-Чикуита Линда, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
4 Турбо Дансер рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Турбо Сторм-Дансинг Прателла, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
 

5

  

Кул Джет

 гнед. жер. 2010 г.р. ЧВП Кайтано-Джатика, ЧВ Еттянов Н.Н., Верхевилюйский улус, жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г.
 

6

  

Ориентир

 гнед.жер. 2012 г.р.ЧВП Энтрепренер-Оазис Голд, ЧВ Еремеев А.И., Намский улус, , жокей-__________________., камзол-________________, тренер высшей категории-Ядреев С.П.
 

7

  

Риттер Кит

 т. гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП, Риттенз Джой-Рулд Бай Руби, ЧВ Румянцев Н.И., Ядреев С.П., Намский улус, , жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скачка № 3.   Дистанция 1200 м    Для лошадей 3-х лет

 

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
 

1

  

Кэтрин

 гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок., Уин Лавьер-Кыстра, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Тимофеева Н.А., камзол-черный с желтыми полосками, тренер-Иванов К.В.
 

2

  

Милан

 гнед. жер. 2014 г.р. 5 пок. Мини Реал-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. Желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

3

  

Анна Арка

 гнед коб. 2014 .г.р. ЧВП Алмош Везер-Бурда, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

4

  

Борн Виннер

 гнед. коб. 2014 г.р. 4 пок. Франциско Гойя-Биктэри, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П.
 

5

  

Гамбург

 рыж. жер. 2014 г.р. ЧВП Березуцкий-Госпожа, СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н.
 

6

  

Дубайа

 рыж. коб. 2014 г.р. ЧВП Серигно-Дюваль, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П.
 

7

  

Бригантина

 рыж. коб. 2014 г.р. 5 пок., Бабар-Ридонна, Горный улус, жокей-Жирков Я.С., камзол-желтый, тренер-Жирков Я.С.

 

 

Скачка № 4.   Дистанция 1600 м    Для жеребцов 4-х лет и ст.  

 

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
 

1

  

Байтал

 рыж. жер. 2013 г.р. ЧВП Бараммат-Аяда, ЧВ Оконешников Н.И., Чурапчинский улус, жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
2 Крэк гнед. жер. 2013 г.р. 5 пок. Тракблейзер-Афродита, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, жокей-Гаврильев С.М., камзол-сине-желтый шахмат, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

3

  

Талисман

 гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Серигно-Танда, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол- синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
4 Синьорита т.сер. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Тамилай, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
5 Муручээнэ т. рыж. коб. 2013 г.р. 4 пок. Палермо-Надежда, ЧВ Портнягин И.И. Усть-Алданский улус, жокей-________________________, камзол-______________, тренер-Емельянов О.П.
 

6

  

Тускул

 т. рыж. жер. 2011 г.р. ЧВП Тракблейзер-Сулусчаана, МО «Чурапчинский улус», жокей-Петров А.Д., камзол-синий со звездочками, тренер-Осипов Д.С.
7 Флоренция Суола рыж. коб. 2013 г.р. ЧВП Со Фа Со Гуд-Совдия, ЧВ Плотников П.Р., Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.

 

Скачка № 5.   Дистанция 1600 м    Для лошадей 4-х лет и ст.  

 

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
1 Конкистадор гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Кэпитал Экспоужер-Кьюреля, СХПК «Крестях» Сунтарский улус, жокей- Иванов К.В., камзол-синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
 

2

  

Грозный Тор

 гнед. жер. 2013 г.р. ЧВП Сосайтис Чайрмэн-Трейд Фэир, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

3

  

Рокси Алекс

 рыж. жер. 2012 г.р. ЧВП Эфлит Алекс-Рокси Дансер, , СХПК «Строда» Амгинский улус, жокей-Иванов В.В., камзол-белый, тренер-Громов Н.Н.
 

4

  

Мэйн Кониг

 вор. жер. 2013 г.р. ЧВП Майншафт-Тзе Куин Стэмп, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
 

5

  

Эдимон

 рыж. жер. 2013 г.р.ЧВП Джентьменс Дил-Эдесса, ЧВ Румянцев Н.И., Еремеев А.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.

 

Скачка № 6.   Дистанция 1800 м    Для лошадей 4-х лет и ст.  

 

Кличка Масть, пол, год рождения, породность, происхождение, хозяйство,  жокей, камзол, тренер, 
 

1

  

Санта Люсия

 гнед. коб. 2012 г.р. ЧВП Анашид-Сальта, МО «Чурапчинский улус», жокей-Брызгалов В.Н., камзол-синий, тренер-Осипов Д.С.
 

2

  

Салто

 гнед. жер. 2011 г.р. ЧВП Широкко-Си Роод, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Петров В.В., камзол-белый с синими полосками, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
 

3

  

Неарх

 рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Халиф-Нера, , ФКС Хангалаского улуса, жокей-Михайлов А.В., камзол-красный с белыми полосками, тренер-Ушницкий И.И.
 

4

  

Вершитель

 гнед. жер. 2011 г.р.ЧВП Ту Тзе Хайтс-Вербовка, СК «Cтерх» Сунтарский улус, жокей-Иванов К.В., камзол- синий со звездочками, тренер-Иванов К.В.
5 Корибиан Бой гнед. жер. 2012 г.р. ЧВП Стрит Покер-Кабира, МР «Верхневилюйский улус», жокей-Ларионов Д.Д., камзол-салатово-желтый, тренер-Неустроева А.Г.
 

6

  

Электрошок

 рыж. жер. 2009 г.р. ЧВП Шолохов-Элле Плате, МО АУМС Мегино-Кангаласский улус, мастер-жокей-Оконешников Е.Н., камзол-зол. желтый, тренер высшей категории-Игнатьев В.А.
7 Хэвенли Стид рыж. жер. 2010 г.р. ЧВП Плезэнтлие Перфект-Притти Даз Ит, ЧВ Румянцев Н.И., Намский улус, жокей-Иванов И.В., камзол-зеленый, тренер высшей категории-Ядреев С.П.

 

 

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Источник: ЯГСХА.
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