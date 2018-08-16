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16 августа 2018, 16:20
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Программа празднования Дня флага России в Якутске

В Якутске в честь празднования Дня Государственного флага ожидается обширная программа.

с 13 по 20 августа
Заочный конкурс фотографий ко дню Российского флага через социальные сети и официальный сайт Центра эстетического воспитания «Айылгы» среди воспитанников учреждений дополнительного образования
 
с 19 по 22 августа
Заочный конкурс детских рисунков с хэштегом #флагроссииглазамидетей на странице социальной сети Instagram @ddt.yakutsk Дворца детского творчества среди воспитанников учреждений дополнительного образования
 
22 августа (среда)
10.00 Организация торговли сувенирами, печатной продукцией, шарами и игрушками

Место проведения: пл. Орджоникидзе
 
10.00 Тренировочное соревнование по спортивному ориентированию ко дню Российского флага

Место проведения: остров Хатыстах
 
11.00 Праздник двора «День флага Родины моей»

Концертная программа «Под флагом России за мир и свободу» выступления творческих объединений Центра 

Викторина для детей «Моя родина – Россия!»;

Конкурс рисунков на асфальте «И реют флаги над Россией»;

Веселая эстафета для детей и взрослых

Место проведения: площадка перед рестораном «Панда и журавль»
 
11.00 Тематическая беседа и викторина «Праздник флага» для детей подготовительной группы

Место проведения: МБУ ДО Дворец детского творчества
 
11.00-13.00 Акция «Триколор» аквагрим

Место проведения: площадка Водяновой
 
11.00-13.00 Акция «Под одним флагом» раздача ленточек

Место проведения: площадка Водяновой
 
12.00 Патриотическая акция «Дотронься до России»

Место проведения: пл. Орджоникидзе
 
13.00 «Великой России прославленный флаг» праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага (по отдельному плану)

Место проведения: пл. Орджоникидзе
 
14.00 Праздничное мероприятие для детей «Гордо реет флаг державный»

Место проведения: Игровой парк «Обнаженные сердца», ул. Ломоносова, 37/1а
14.00-15.00 Викторина для детей «Моя родина – Россия!»,

Игры, конкурсы для детей и взрослых

Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/1
 
15.00-16.00 Мастер-класс по лепке из глины «Моя Россия»

Место проведения: ЦТР «Солнечный мир», ул. Ломоносова, 37/2
 
15.00- 16.00 Познавательный час «День Российского флага»

Викторина для детей «Моя родина – Россия!»

Просмотр видеоролика об истории российского флага

Место проведения: ул. Ярославского, 9
 
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

18 августа (суббота)
10.00 Выставка-обзор «22 августа – День государственного флага РФ»

Место проведения: библиотека «Мир приключений»
 
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

22 августа (среда)
12.00 Мероприятие «Россия – моя страна»

Место проведения: библиотека «Созвездие», ул. Мординова, 21/1
 
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

22 августа (среда)
09.00-19.00 Молодежная акция «День российского флага»

Место проведения: площадь Победы
 
11.00 Книжная выставка «3 символа на фоне истории»

Место проведения: библиотека «Три Д», ул. Хабарова, д. 27/1.
 
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

с 13 по 21 августа
Фотоконкурс среди населения округа «Я и мой флаг». Подведение итогов состоится 22 августа 2018 г.

Место проведения: пл. Дружбы
 
с 20 по 24 августа
10.00 Книжная выставка, экспозиции и тематическая полка на тему истории Российского флага

Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)
 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

22 августа (среда)
16.00 Выставка книг «Белый, синий, красный цвет – символы славы и побед» тематическая беседа для детей

Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23
 
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ 

22 августа (вторник)
12.00 Информационный блок «Праздник флага». Книжная выставка «Триколор страны родной».

Место проведения: библиотека «Школьный мир»
 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

22 августа (среда)
16.00 Концертная программа силами общественности Строительного округа, посвященная Дню Государственного флага 

Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/11, Центральная площадка 16 квартала
 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

с 10 по 22 августа
11.00 Книжная выставка – комплексное мероприятие «День Российского флага» для читателей

Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 16 «Зал семейного чтения»
 
с 16 по 22 августа
11.00 Книжная выставка «Великой России – прославленный флаг». Викторина для читателей.

Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 15 «Моя библиотека»
 
МКР. КАНГАЛАССЫ

с 15 по 22 августа
10.00 Выставка «Триколор»

Место проведения: Библиотека «Библиомир»
 
22 августа (среда)
13.00 Викторина – лекция для детей «Моя Родина Россия»

Место проведения: библиотека «Библиомир»
 
13.00 Проведение субботника на береговой территории реки Лена

Место проведения: территория мкр. Кангалассы
 
с. МАГАН

22 августа (среда)
12.00 Видеопрезентация «День государственного флага Российской Федерации» с участием населения с. Маган

Место проведения: библиотека «Библиополе»
 
мкр. МАРХА

22 августа (среда)
12.00 Квест-игра для детей «Что таит в себе наш флаг?» 

Место проведения: КОЦ «Пульс», ул. Советская, 6/1
 
С. ПРИГОРОДНОЕ

22 августа (среда)
11.30 Лекция и показ художественного фильма «Россия молодая»

Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27
 
14.00 «Триединство России» викторина

Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27
 
с. ТАБАГА

22 августа (среда)
15.00 Конкурсы рисунков, беседа, презентация «Слово о флаге»

Место проведения: с. Табага, библиотека «Книгочей»
 
16.00 Познавательная беседа «Символы России»

Место проведения: с. Табага, ДК «Кедр»
 
ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

22 августа (среда)
10.00 -17.00 Выставка книг на тему «Государственная символика»

Место проведения: сельская библиотека «Ньургуьун», с. Тулагино
 
13.00 Тематический час для детей «Мой Российский флаг», конкурс детских рисунков «Наш флаг»

Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка  
 
15.00 Медиа-час для детей «Что таит в себе наш флаг?»

Место проведения: СК «Родник», с. Кильдямцы
 
ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ

с 20 по 24 августа
10.00 Выставка книг, посвященная Дню флага Российской Федерации

Место проведения: библиотека «Аргыс»
 
22 августа (среда)
11.00 Классный час в летнем лагере при Хатасской СОШ

 

Место проведения: Хатасская СОШ
 

Исп. Отдел организационной работы УОД, 40-80-75

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