Программа празднования Дня флага России в Якутске

В Якутске в честь празднования Дня Государственного флага ожидается обширная программа.
|с 13 по 20 августа
|Заочный конкурс фотографий ко дню Российского флага через социальные сети и официальный сайт Центра эстетического воспитания «Айылгы» среди воспитанников учреждений дополнительного образования
|с 19 по 22 августа
|Заочный конкурс детских рисунков с хэштегом #флагроссииглазамидетей на странице социальной сети Instagram @ddt.yakutsk Дворца детского творчества среди воспитанников учреждений дополнительного образования
|22 августа (среда)
|10.00
|Организация торговли сувенирами, печатной продукцией, шарами и игрушками
Место проведения: пл. Орджоникидзе
|10.00
|Тренировочное соревнование по спортивному ориентированию ко дню Российского флага
Место проведения: остров Хатыстах
|11.00
|Праздник двора «День флага Родины моей»
Концертная программа «Под флагом России за мир и свободу» выступления творческих объединений Центра
Викторина для детей «Моя родина – Россия!»;
Конкурс рисунков на асфальте «И реют флаги над Россией»;
Веселая эстафета для детей и взрослых
Место проведения: площадка перед рестораном «Панда и журавль»
|11.00
|Тематическая беседа и викторина «Праздник флага» для детей подготовительной группы
Место проведения: МБУ ДО Дворец детского творчества
|11.00-13.00
|Акция «Триколор» аквагрим
Место проведения: площадка Водяновой
|11.00-13.00
|Акция «Под одним флагом» раздача ленточек
Место проведения: площадка Водяновой
|12.00
|Патриотическая акция «Дотронься до России»
Место проведения: пл. Орджоникидзе
|13.00
|«Великой России прославленный флаг» праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага (по отдельному плану)
Место проведения: пл. Орджоникидзе
|14.00
|Праздничное мероприятие для детей «Гордо реет флаг державный»
Место проведения: Игровой парк «Обнаженные сердца», ул. Ломоносова, 37/1а
|14.00-15.00
|Викторина для детей «Моя родина – Россия!»,
Игры, конкурсы для детей и взрослых
Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/1
|15.00-16.00
|Мастер-класс по лепке из глины «Моя Россия»
Место проведения: ЦТР «Солнечный мир», ул. Ломоносова, 37/2
|15.00- 16.00
|Познавательный час «День Российского флага»
Викторина для детей «Моя родина – Россия!»
Просмотр видеоролика об истории российского флага
Место проведения: ул. Ярославского, 9
|АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
18 августа (суббота)
|10.00
|Выставка-обзор «22 августа – День государственного флага РФ»
Место проведения: библиотека «Мир приключений»
|ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
22 августа (среда)
|12.00
|Мероприятие «Россия – моя страна»
Место проведения: библиотека «Созвездие», ул. Мординова, 21/1
|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
22 августа (среда)
|09.00-19.00
|Молодежная акция «День российского флага»
Место проведения: площадь Победы
|11.00
|Книжная выставка «3 символа на фоне истории»
Место проведения: библиотека «Три Д», ул. Хабарова, д. 27/1.
|ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
с 13 по 21 августа
|Фотоконкурс среди населения округа «Я и мой флаг». Подведение итогов состоится 22 августа 2018 г.
Место проведения: пл. Дружбы
|с 20 по 24 августа
|10.00
|Книжная выставка, экспозиции и тематическая полка на тему истории Российского флага
Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)
|ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
22 августа (среда)
|16.00
|Выставка книг «Белый, синий, красный цвет – символы славы и побед» тематическая беседа для детей
Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23
|САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
22 августа (вторник)
|12.00
|Информационный блок «Праздник флага». Книжная выставка «Триколор страны родной».
Место проведения: библиотека «Школьный мир»
|СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
22 августа (среда)
|16.00
|Концертная программа силами общественности Строительного округа, посвященная Дню Государственного флага
Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/11, Центральная площадка 16 квартала
|ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
с 10 по 22 августа
|11.00
|Книжная выставка – комплексное мероприятие «День Российского флага» для читателей
Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 16 «Зал семейного чтения»
|с 16 по 22 августа
|11.00
|Книжная выставка «Великой России – прославленный флаг». Викторина для читателей.
Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 15 «Моя библиотека»
|МКР. КАНГАЛАССЫ
с 15 по 22 августа
|10.00
|Выставка «Триколор»
Место проведения: Библиотека «Библиомир»
|22 августа (среда)
|13.00
|Викторина – лекция для детей «Моя Родина Россия»
Место проведения: библиотека «Библиомир»
|13.00
|Проведение субботника на береговой территории реки Лена
Место проведения: территория мкр. Кангалассы
|с. МАГАН
22 августа (среда)
|12.00
|Видеопрезентация «День государственного флага Российской Федерации» с участием населения с. Маган
Место проведения: библиотека «Библиополе»
|мкр. МАРХА
22 августа (среда)
|12.00
|Квест-игра для детей «Что таит в себе наш флаг?»
Место проведения: КОЦ «Пульс», ул. Советская, 6/1
|С. ПРИГОРОДНОЕ
22 августа (среда)
|11.30
|Лекция и показ художественного фильма «Россия молодая»
Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27
|14.00
|«Триединство России» викторина
Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27
|с. ТАБАГА
22 августа (среда)
|15.00
|Конкурсы рисунков, беседа, презентация «Слово о флаге»
Место проведения: с. Табага, библиотека «Книгочей»
|16.00
|Познавательная беседа «Символы России»
Место проведения: с. Табага, ДК «Кедр»
|ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
22 августа (среда)
|10.00 -17.00
|Выставка книг на тему «Государственная символика»
Место проведения: сельская библиотека «Ньургуьун», с. Тулагино
|13.00
|Тематический час для детей «Мой Российский флаг», конкурс детских рисунков «Наш флаг»
Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка
|15.00
|Медиа-час для детей «Что таит в себе наш флаг?»
Место проведения: СК «Родник», с. Кильдямцы
|ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ
с 20 по 24 августа
|10.00
|Выставка книг, посвященная Дню флага Российской Федерации
Место проведения: библиотека «Аргыс»
|22 августа (среда)
|11.00
|Классный час в летнем лагере при Хатасской СОШ
Место проведения: Хатасская СОШ
Исп. Отдел организационной работы УОД, 40-80-75