Программа празднования Дня флага России в Якутске

с 13 по 20 августа

Заочный конкурс фотографий ко дню Российского флага через социальные сети и официальный сайт Центра эстетического воспитания «Айылгы» среди воспитанников учреждений дополнительного образования

с 19 по 22 августа

Заочный конкурс детских рисунков с хэштегом #флагроссииглазамидетей на странице социальной сети Instagram @ddt.yakutsk Дворца детского творчества среди воспитанников учреждений дополнительного образования

22 августа (среда)

10.00 Организация торговли сувенирами, печатной продукцией, шарами и игрушками Место проведения: пл. Орджоникидзе

10.00 Тренировочное соревнование по спортивному ориентированию ко дню Российского флага Место проведения: остров Хатыстах

11.00 Праздник двора «День флага Родины моей» Концертная программа «Под флагом России за мир и свободу» выступления творческих объединений Центра Викторина для детей «Моя родина – Россия!»; Конкурс рисунков на асфальте «И реют флаги над Россией»; Веселая эстафета для детей и взрослых Место проведения: площадка перед рестораном «Панда и журавль»

11.00 Тематическая беседа и викторина «Праздник флага» для детей подготовительной группы Место проведения: МБУ ДО Дворец детского творчества

11.00-13.00 Акция «Триколор» аквагрим Место проведения: площадка Водяновой

11.00-13.00 Акция «Под одним флагом» раздача ленточек Место проведения: площадка Водяновой

12.00 Патриотическая акция «Дотронься до России» Место проведения: пл. Орджоникидзе

13.00 «Великой России прославленный флаг» праздничный концерт, посвященный Дню государственного флага (по отдельному плану) Место проведения: пл. Орджоникидзе

14.00 Праздничное мероприятие для детей «Гордо реет флаг державный» Место проведения: Игровой парк «Обнаженные сердца», ул. Ломоносова, 37/1а

14.00-15.00 Викторина для детей «Моя родина – Россия!», Игры, конкурсы для детей и взрослых Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/1

15.00-16.00 Мастер-класс по лепке из глины «Моя Россия» Место проведения: ЦТР «Солнечный мир», ул. Ломоносова, 37/2

15.00- 16.00 Познавательный час «День Российского флага» Викторина для детей «Моя родина – Россия!» Просмотр видеоролика об истории российского флага Место проведения: ул. Ярославского, 9

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ 18 августа (суббота)

10.00 Выставка-обзор «22 августа – День государственного флага РФ» Место проведения: библиотека «Мир приключений»

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ 22 августа (среда)

12.00 Мероприятие «Россия – моя страна» Место проведения: библиотека «Созвездие», ул. Мординова, 21/1

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ 22 августа (среда)

09.00-19.00 Молодежная акция «День российского флага» Место проведения: площадь Победы

11.00 Книжная выставка «3 символа на фоне истории» Место проведения: библиотека «Три Д», ул. Хабарова, д. 27/1.

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ с 13 по 21 августа

Фотоконкурс среди населения округа «Я и мой флаг». Подведение итогов состоится 22 августа 2018 г. Место проведения: пл. Дружбы

с 20 по 24 августа

10.00 Книжная выставка, экспозиции и тематическая полка на тему истории Российского флага Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ 22 августа (среда)

16.00 Выставка книг «Белый, синий, красный цвет – символы славы и побед» тематическая беседа для детей Место проведения: библиотека «Теплый дом», ул. 50 лет Советской Армии, 23

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ 22 августа (вторник)

12.00 Информационный блок «Праздник флага». Книжная выставка «Триколор страны родной». Место проведения: библиотека «Школьный мир»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ 22 августа (среда)

16.00 Концертная программа силами общественности Строительного округа, посвященная Дню Государственного флага Место проведения: ул. Рыдзинского, 18/11, Центральная площадка 16 квартала

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ с 10 по 22 августа

11.00 Книжная выставка – комплексное мероприятие «День Российского флага» для читателей Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 16 «Зал семейного чтения»

с 16 по 22 августа

11.00 Книжная выставка «Великой России – прославленный флаг». Викторина для читателей. Место проведения: МКУ «ЦБС» филиал 15 «Моя библиотека»

МКР. КАНГАЛАССЫ с 15 по 22 августа

10.00 Выставка «Триколор» Место проведения: Библиотека «Библиомир»

22 августа (среда)

13.00 Викторина – лекция для детей «Моя Родина Россия» Место проведения: библиотека «Библиомир»

13.00 Проведение субботника на береговой территории реки Лена Место проведения: территория мкр. Кангалассы

с. МАГАН 22 августа (среда)

12.00 Видеопрезентация «День государственного флага Российской Федерации» с участием населения с. Маган Место проведения: библиотека «Библиополе»

мкр. МАРХА 22 августа (среда)

12.00 Квест-игра для детей «Что таит в себе наш флаг?» Место проведения: КОЦ «Пульс», ул. Советская, 6/1

С. ПРИГОРОДНОЕ 22 августа (среда)

11.30 Лекция и показ художественного фильма «Россия молодая» Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27

14.00 «Триединство России» викторина Место проведения: ДК «Надежда», ул. Совхозная, 27

с. ТАБАГА 22 августа (среда)

15.00 Конкурсы рисунков, беседа, презентация «Слово о флаге» Место проведения: с. Табага, библиотека «Книгочей»

16.00 Познавательная беседа «Символы России» Место проведения: с. Табага, ДК «Кедр»

ТУЛАГИНО – КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ 22 августа (среда)

10.00 -17.00 Выставка книг на тему «Государственная символика» Место проведения: сельская библиотека «Ньургуьун», с. Тулагино

13.00 Тематический час для детей «Мой Российский флаг», конкурс детских рисунков «Наш флаг» Место проведения: СК «Тирэх», с. Капитоновка

15.00 Медиа-час для детей «Что таит в себе наш флаг?» Место проведения: СК «Родник», с. Кильдямцы

ХАТАССКИЙ НАСЛЕГ с 20 по 24 августа

10.00 Выставка книг, посвященная Дню флага Российской Федерации Место проведения: библиотека «Аргыс»

22 августа (среда)