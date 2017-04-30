Программа празднования 1 мая в Якутске

|1 мая (понедельник)
|08.00-19.00
|Праздничная торговля.
Место проведения: площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, проспект Ленина
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|11.00
|Праздничная демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!».
Место проведения: проспект Ленина
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|12.00
|Праздничный Осуохай.
Место проведения: площадь Дружбы народов
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|12.00
|Праздничные мероприятия, посвященные 1 мая – празднику весны и труда.
Место проведения: парк культуры и отдыха г. Якутска
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|14.00
|«Ай, ыллаа, куех маай!» праздничная программа вокальной студии Федота Соловьева.
Место проведения: площадь Ленина
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|14.00
|«Мы рисуем май!» конкурс детских рисунков.
Место проведения: площадь Ленина
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|15.00
|«Мы встречаем май!» молодежная праздничная программа с участием талантливой молодёжи.
Место проведения: площадь Ленина
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|16.00
|«Здравствуй май, месяц май!» праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС (Я).
Место проведения: площадь Ленина
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АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
28 апреля (пятница)
|12.00
|Выставка «Передовики труда Автодорожного округа»
Место проведения: актовый зал Управления Автодорожного округа
|ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
29 апреля (суббота)
|12.00
|Познавательный час «Мир, труд, май».
Место проведения: библиотека «Созвездие»
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01-10 мая
|Выставка детских рисунков и плакатов «На пыльных тропинках далеких».
Место проведения: ДК им. Гагарина
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|ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
29 апреля (суббота)
|11.00
|«Чествование ветеранов труда» праздничный концерт.
Место проведения: МОБУ СОШ № 21
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|ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
28 апреля (четверг)
|Конкурс детских рисунков среди школ Промышленного округа (СОШ№10, СОШ№13, СОШ№15) «Помним! Гордимся! Благодарим!». Выставка рисунков в здании управы.
Место проведения: здание Управы
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МКР. КАНГАЛАССЫ
24-28 апреля
|08.30-14.00
|Классные часы на тему: «Первомай».
Место проведения: МОБУ КСОШ
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с 28 апреля по 5 мая
|10.00-16.00
|Выставка «День весны и труда».
Место проведения: библиотека «Библиомир»
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С.ТАБАГА
1 мая (понедельник)
|20.00
|Вечер отдыха.
Место проведения: с. Старая Табага, сельский клуб «Искра»
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