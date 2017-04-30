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Программа празднования 1 мая в Якутске
30.04.2017, 0:09
Экология
Ил Тумэн вышел на Всероссийский экологический субботник
29.04.2017, 23:58
Экология
Егор Борисов принял участие во Всероссийском экологическом субботнике
29.04.2017, 23:39
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Известная поэтесса еще раз стала мамой
29.04.2017, 21:41
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В Якутске подведены итоги Всероссийского субботника «Зеленая Россия»
29.04.2017, 21:13
Столица
Фотофакт
Поликлиника №1 вышла на субботник
29.04.2017, 21:10
Общество
Некролог
Скончался известный якутский ученый
29.04.2017, 20:47
Столица
Фотофакт
Партийцы традиционно вышли на субботники
29.04.2017, 15:05
Культура & Образование
Успешное выступление якутян на Всероссийской олимпиаде по географии
29.04.2017, 12:58
Культура & Образование
Минкультуры Якутии и Московская консерватория станут партнерами
29.04.2017, 12:57
Происшествия
Фотофакт
Грузовик провалился на мосту в Якутии
29.04.2017, 12:55
Культура & Образование
Московский журнал: Марк Жирков сопоставим с великими русскими композиторами
29.04.2017, 10:55
Столица
Фотофакт
Всероссийский субботник «Зеленая Россия» сплотил жителей Якутска
29.04.2017, 10:50
Культура & Образование
В Москве презентованы печатные издания к 125-летию со дня рождения Марка Жиркова
29.04.2017, 10:44
Происшествия
В Пригородном сгорели Марк2 и Лексус
29.04.2017, 10:41
Культура & Образование
Приглашение на концерт
29.04.2017, 10:03
Общество
Сегодня день рождения журналиста
29.04.2017, 8:57
Культура & Образование
СВФУ признан лучшим предприятием России
29.04.2017, 7:55
Культура & Образование
Выпускники 2017: «Профессиональную деятельность мы начнем в своих родных улусах и районах»
28.04.2017, 23:51
Культура & Образование
СВФУ: молодой фермер за год в семь раз увеличил поголовье скота
28.04.2017, 22:55
Культура & Образование
Агробизнес, внутренний туризм и фибробласты
28.04.2017, 22:24
Культура & Образование
Ученые СВФУ готовы создать учебно-научный-производственный комплекс
28.04.2017, 20:20
Культура & Образование
Определились победители легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Наш университет»
28.04.2017, 19:16
Политика
Глава Якутии о трудоустройстве выпускников
28.04.2017, 19:06
Футуролог
Мифы и заблуждения профилактических прививок
28.04.2017, 18:48
Культура & Образование
Позитив
Реальное предложение для Арктики от будущего агронома
28.04.2017, 18:46
Столица
Анонс
Об ограничении движения транспортных средств 1 мая в Якутске
28.04.2017, 18:42
Республика
Сельская научно-практическая конференция в День Республики
28.04.2017, 18:32
Республика
Трехстороннее соглашение о взаимодействии в области социально-трудовых отношений
28.04.2017, 18:25
Столица
Реконструкции газопроводов по ул. Алексеева мешает зыбкость почвы
28.04.2017, 17:57
Столица
Завтра откроются дачные маршруты по Вилюйскому и Намцырскому трактам.
28.04.2017, 17:36
Республика
 Закрыты участки автодороги «Арктика»
28.04.2017, 17:26
Путешествия
Якутянам, столкнувшимся с проблемами выезда зарубеж
28.04.2017, 17:11
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Год добра: в Якутске продолжается акция «Добрый доктор»
28.04.2017, 16:52
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Кинигэ күнэ аан дойду таһымыгар сылын аайы бэлиэтэнэр
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Республика, гордись: учащиеся ВШМ — лауреаты международного конкурса!
28.04.2017, 16:17
Общество
Победители конкурса «Моя профессия — IT» будут награждены
28.04.2017, 16:04
Столица
Совет старейшин города Якутска рассмотрел вопросы похоронного дела
28.04.2017, 15:52
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28.04.2017, 15:41
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28.04.2017, 15:03
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Происшествия
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Прокуратура потребовала выселить родственников тойонов Нюрбы, незаконно получивших квартиры
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28.04.2017, 13:32
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28.04.2017, 12:52
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Столица
30 апреля 2017, 7:22
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Программа празднования 1 мая в Якутске

 

1 мая (понедельник)

 
08.00-19.00 Праздничная торговля.

 

Место проведения: площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, проспект Ленина

 
   

 
11.00 Праздничная демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!».

 

Место проведения: проспект Ленина

 
   

 
12.00 Праздничный Осуохай.

 

Место проведения: площадь Дружбы народов

 
     

 
12.00 Праздничные мероприятия, посвященные 1 мая – празднику весны и труда.

 

Место проведения: парк культуры и отдыха г. Якутска
     

 
14.00 «Ай, ыллаа, куех маай!» праздничная программа вокальной студии Федота Соловьева.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
     

 
14.00 «Мы рисуем май!» конкурс детских рисунков.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
     

 
15.00 «Мы встречаем май!» молодежная праздничная программа с участием талантливой молодёжи.

 

Место проведения: площадь Ленина

 
     

 
16.00 «Здравствуй май, месяц май!» праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС (Я).

 

Место проведения: площадь Ленина

 
     
 

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

 

28 апреля (пятница)

 
12.00 Выставка «Передовики труда Автодорожного округа»

 

Место проведения: актовый зал Управления Автодорожного округа

 
     
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

 

29 апреля (суббота)

 
12.00 Познавательный час «Мир, труд, май».

 

Место проведения: библиотека «Созвездие»

 
     
 

01-10 мая

 
  Выставка детских рисунков и плакатов «На пыльных тропинках далеких».

 

Место проведения: ДК им. Гагарина

 
     

 
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

 

29 апреля (суббота)
11.00 «Чествование ветеранов труда» праздничный концерт.

 

Место проведения: МОБУ СОШ № 21

 
     

 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

 

28 апреля (четверг)

 
  Конкурс детских рисунков среди школ Промышленного округа (СОШ№10, СОШ№13, СОШ№15) «Помним! Гордимся! Благодарим!». Выставка рисунков в здании управы.

 

Место проведения: здание Управы

 
     
 

МКР. КАНГАЛАССЫ

 

24-28 апреля

 
08.30-14.00 Классные часы на тему: «Первомай».

 

Место проведения: МОБУ КСОШ

 
     
 

с 28 апреля по 5 мая

 
10.00-16.00 Выставка «День весны и труда».

 

Место проведения: библиотека «Библиомир»

 
     
 

С.ТАБАГА

 

1 мая (понедельник)

 
20.00 Вечер отдыха.

 

Место проведения: с. Старая Табага, сельский клуб «Искра»

 
     

 
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Источник: Якутск.рф
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