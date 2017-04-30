Программа празднования 1 мая в Якутске

1 мая (понедельник) 08.00-19.00 Праздничная торговля. Место проведения: площадь Орджоникидзе, площадь Ленина, проспект Ленина 11.00 Праздничная демонстрация трудовых коллективов «Мир, труд, май!». Место проведения : проспект Ленина 12.00 Праздничный Осуохай. Место проведения: площадь Дружбы народов 12.00 Праздничные мероприятия, посвященные 1 мая – празднику весны и труда. Место проведения: парк культуры и отдыха г. Якутска 14.00 «Ай, ыллаа, куех маай!» праздничная программа вокальной студии Федота Соловьева. Место проведения : площадь Ленина 14.00 «Мы рисуем май!» конкурс детских рисунков. Место проведения : площадь Ленина 15.00 «Мы встречаем май!» молодежная праздничная программа с участием талантливой молодёжи. Место проведения : площадь Ленина 16.00 «Здравствуй май, месяц май!» праздничный концерт артистов Государственного театра эстрады РС (Я). Место проведения : площадь Ленина АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ 28 апреля (пятница) 12.00 Выставка «Передовики труда Автодорожного округа» Место проведения: актовый зал Управления Автодорожного округа ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ 29 апреля (суббота) 12.00 Познавательный час «Мир, труд, май». Место проведения : библиотека «Созвездие» 01-10 мая Выставка детских рисунков и плакатов «На пыльных тропинках далеких». Место проведения : ДК им. Гагарина ГУБИНСКИЙ ОКРУГ 29 апреля (суббота) 11.00 «Чествование ветеранов труда» праздничный концерт. Место проведения : МОБУ СОШ № 21 ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ 28 апреля (четверг) Конкурс детских рисунков среди школ Промышленного округа (СОШ№10, СОШ№13, СОШ№15) «Помним! Гордимся! Благодарим!». Выставка рисунков в здании управы. Место проведения: здание Управы МКР. КАНГАЛАССЫ 24-28 апреля 08.30-14.00 Классные часы на тему: «Первомай». Место проведения : МОБУ КСОШ с 28 апреля по 5 мая 10.00-16.00 Выставка «День весны и труда». Место проведения: библиотека «Библиомир» С.ТАБАГА 1 мая (понедельник) 20.00 Вечер отдыха. Место проведения: с. Старая Табага, сельский клуб «Искра» comments powered by HyperComments Источник: Якутск.рф

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