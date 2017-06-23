Программа праздника «Ысыах Туймаады-2017»

Программа национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2017», посвященного 385-летию со дня основания г. Якутска Местность: «Үс Хатын»

Дата проведения: 24-25 июня 2017 г. 24 июня 2017 г. Время Название мероприятия Место 08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств Түhүлгэ 28 «Алаhа» 09:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс Входная арка №1 «Аан Аартык» 09:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас» 10:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба» 10:00 «Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 11:30 Торжественное открытие праздника «Ысыах Туймаады-2017» Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 14:00 «Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца» 14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка» 14:00 «Тү² удьуор» выставочная экспозиция Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 14:00 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера. «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» республиканский конкурс Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 14:00 «Киэргэ» выставка — ярмарка ювелирной фирмы Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 14:00 «Саха сирин кэрэ к³стүүтэ» фотовыставка Петра Оконешникова Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 14:00 ««Sakha innovation» выставка инновационных проектов и изобретений Түhүлгэ №23 14:00 «Саламаат-2017» конкурс якутской национальной кухни Торговые ряды №31 15:00 «Туймаада Утума»-«Наследие Туймаады» установка рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 15:30 «Улуу Туймааданы уруйдуубут» конкурс поэтов -сказителей осуохай Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 15:30 «Поют и танцуют дети Севера» праздничная программа Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 16:00 III Международный фестиваль кумыса «Айыы аһа» — «Божественный напиток» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 16:00 «Υрү² тунах ыhыах сулусчааннара» детский конкурс талантов Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 16:00 «Ɵбүгэ үгэhин ситимэ» праздничная программа ансамбля песни и танца «Махтал» «Талба талаан түһүлгэтэ» №16 16:00 «К³төлл³р көмүс дор±ооннор» праздничная программа мелодистов РС(Я) Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 16:00 «Сырдык сүүрээн» праздничная программа вокально-эстрадной студии з.а. РС(Я)Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 16:00 «Иһит, оло²хо дойдутун оҕото» праздничная программа з.р.к.РС(Я), самодеятельного композитора Марфы Даниловой-Хатыҥ Ай Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 16:00 «Саргылаах Саха – кылыһахтаах куолаhа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 16:00 «Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх» 16:00 «Сайылык амтаннаах аhа» выставка национальных блюд Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба» 16:00 «Ынах-сү³hү-үйэлээх дьарыкпыт» выставка Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба» 16:00 «Киhиэхэ т³р³³бүт дойдута» литературно-музыкальный концерт Горного улуса посв.100- летию народного писателя Якутии Семёна Данилова Түhүлгэ №14 «Битии» 16:00 «Якутск. На 20 лет старше…» фотовыставка Ивана Кривогорницына Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 16:00 «Наследие-Утум»II фестиваль народных талантов Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 16:30 «Праздник первой путины» русскоустьинский традиционный праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 16:30 «Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 17:00 «Дьөhөгөй о5олорун оонньуулара» игры коневодов Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 17:00 «Ким доҕордоох — ол дьоллоох» праздничная программа творческих коллективов национально-культурных объединений «Талба талаан түһүлгэтэ» №16 17:00 «Ча±ылҕан уота» праздничная программа хомусиста Георгия Слепцова-Ча±ылҕан и Национального театра танца С,А.Зверева –Кыыл Уола Түhүлгэ №14 «Битии» 17:00 «Ы´ыа±ы к³рсө» праздничная программа оркестра национальных инструментов НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 17:00 «Кыыс кэтэhэр ыhыа±ы» праздничная программа о.к.РС(Я) Тамары Поповой и н.а.РС(Я) Владимира Татаринова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 17:00 «Сылааhынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба» 18:00 «Υүнэ, сайда тур, Дьокуускай» праздничная программа Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 18:00 «Υрү² к³мүс киэhэ» праздничная программа Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 18:00 «Кымыстыы кутуллар ырыалар» гала концерт победителей республиканского конкурса песни «Талба талаан түһүлгэтэ» №16 18:00 «Ыhыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а.РС(Я) Анастасии Готовцевой Түhүлгэ №14 «Битии» 18:00 «О5о-аймах ыһыа5а» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС(Я) Зоя Соловьева и з.а.РФ и РС(Я) Афанасий Соловьев «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 18:00 «К³рбүтүм эйигин ыhыахха» праздничная программа з.а.РС(Я) Александра Бурнашова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 18:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» состязания сильнейших Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка» 18.00 «Круговые северные танцы» конкурс молодых запевал. Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 18:00 «Түhүлгэ±э бары бииргэ» праздничная программа гостей Ысыаха Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 19:00 «Ырыаннан айхаллан, уйгулаах ы´ыахпыт» праздничная программа народного вокального ансамбля «Далбар» Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 19:00 «Ыллаа, ыллаа» концерт, приуроченный к 50-летнему юбилею известного автора исполнителя Ангелины Файрушиной Түhүлгэ №14 «Битии» 19:00 «Кустук» праздничная программа «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 19:00 «Хомус Куо» конкурс исполнительниц игры на хомусе Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 19:00 «Аттар түстүлэр» праздничная программа хомусиста Айсена Аммосова Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 19:00 «Сахам сирин матыыптара» праздничная программа Владимира Боярского и НТТ РС(Я) им.С.А.Зверева- Кыыл Уола Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 20:00 «Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 20:00 «Алгыс аныыбын дор±оон эйгэтигэр» презентация художественной мастерской по изготовлению и реставрации Национального театра танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 20:00 «Зов Земли Олонхо» гала-концерт победителей II Международного фестиваля талантов Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 20:00 «Кымыстаах чороону к³т³ҕ³н» праздничная программа ГВА РС(Я) «Туймаада» Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 20:00 «Сайда, үүнэ тур, Дьокуускайым» праздничная программа компании GIS UDS Game Түhүлгэ №14 «Битии» 20:00 «Дууhам кылын таарыйар гитарам тыа´а» фестиваль гитарной песни Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 20:00 «Дьоллоох оҕо саас ү²күүтэ» праздничная программа детского ансамбля «Тэтим» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 20:00 «Хомуур хапсаҕай» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 20:00 «Эйиэхэ мин ырыа бэлэхтиэм» праздничная программа солистов ГТОиБ им.Суорун Омоллоона Зинаиды Колодезниковой и н.а.РС(Я) Григория Петрова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 21:00 «Дьиэрэй, сахам ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Вари Аманатовой «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 21:00 «Υрү² түүн ырыата-ү²күүтэ» праздничная программа Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 21:00 «Сэргэлээх сулустара» праздничная программа з.а.РС(Я) Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова с участием артистов студии «Сэргэлээх сулустара» Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 21:00 «Голос Туймаады» праздничная программа победителей республиканского конкурса Түhүлгэ №14 «Битии» 21:00 «Ɵбүгэм аргыстаах ырыатыгар уйдаран» праздничная программа этно-фольклорного ансамбля «Саhар±а» Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 21:00 «Ийэ кутум иэйиитэ» праздничная программа медодиста,о.к.РС(Я) Константина Мохначевского -Саhар±а Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 21:00 «Праздник танца» (Дяландя) праздничная программа Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 22:00 «Дьүрүскэн» праздничная программа творческой студии «Чыпчаал» Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 22:00 «Υс дойду» праздничная программа группы «Олох»(г.Москва) Түhүлгэ №14 «Битии» 22:00 «Дьоллоох оҕо саас» праздничная программа цирковой группы «САРО» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 22:00 «Истиий дуу, байааным ырыатын» праздничная программа баянистов РС(Я) Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 22:00 «Υрү² түүн» праздничная программа молодых артистов эстрады Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала» 23:00 «Эдэр сүрэх ырыалара» праздничная программа молодых артистов Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 23:00 «Сулустаах киэhэҕэ» праздничная программа з.а.РС(Я) Сахаи и Александра Бурнашова, хомусиста Айсена Аммосова и баяниста-виртуоза Виктора Дабайаан Түhүлгэ №14 «Битии» 23:00 «Υрдүккэ» праздничная программа победителя конкурсов «Υрдэл» и «Этигэн хомус» Айыллааны Семёновой Түhүлгэ №33 «Кымыс кырдала» 23:00 «Туймаада к³мүс ымыылара» праздничная программа ансамбля «Автобус радости» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5 23:00 «Үүн, сырдаа Сахам сирэ!» праздничная программа о.к.РС(Я)Марии Бурнашевой,з.а.РС(Я) Дмитрия Михайлова и з.а. РС(Я) Куприяна Михайлова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 23:00 «Алаhа дьиэ алгыhа» праздничная программа ООО «Сахаграндстрой» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» 00:00 «Эрчимнээх эдэр саас» праздничная программа Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 00:00 «Ыhыах саргылаах түүнэ» праздничная программа Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала» 00:00 «Саха ыччатын саргылаах түhүлгэтэ праздничная программа студии «Добун» Түhүлгэ №14 «Битии» 25 июня 2017 г. Время Название мероприятия Место 02:15 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца» 10:00 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс Входная арка №1 «Аан Аартык» 10:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас» 10:00 «Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх» 11:00 «Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца» 11:00 «Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла Түhүлгэ № 29 «Киэргэ» 11:00 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба» 11:00 «Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 11:00 «К³²үл оhуохай» осуохай Түhүлгэ №4 «Оhуохай» 12:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 12:00 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние» 11:00 «Наследие-Утум» гала-концерт участников конкурса народных талантов Түhүлгэ №14 «Битии» 16:00 Награждение победителей игр «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 16:30 Церемония закрытия Ысыаха Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах» 17:00 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» обряд поклонения Духу местности Түhүлгэ №8 «Ытык сир» 18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы РС(Я) Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй» comments powered by HyperComments Источник: Якутск.рф

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