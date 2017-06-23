Программа праздника «Ысыах Туймаады-2017»

Программа национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2017», посвященного 385-летию со дня основания г. Якутска
Местность: «Үс Хатын»
Дата проведения: 24-25 июня 2017 г.
24 июня 2017 г.
|Время
|Название мероприятия
|Место
|08:00
|Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств
|Түhүлгэ 28 «Алаhа»
|09:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс
|Входная арка №1 «Аан Аартык»
|09:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
|10:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|10:00
|«Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|11:30
|Торжественное открытие праздника «Ысыах Туймаады-2017»
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|14:00
|«Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца»
|14:00
|«Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|14:00
|«Тү² удьуор» выставочная экспозиция
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|14:00
|«Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера. «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» республиканский конкурс
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|14:00
|«Киэргэ» выставка — ярмарка ювелирной фирмы
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|14:00
|«Саха сирин кэрэ к³стүүтэ» фотовыставка Петра Оконешникова
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|14:00
|««Sakha innovation» выставка инновационных проектов и изобретений
|Түhүлгэ №23
|14:00
|«Саламаат-2017» конкурс якутской национальной кухни
|Торговые ряды №31
|15:00
|«Туймаада Утума»-«Наследие Туймаады» установка рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|15:30
|«Улуу Туймааданы уруйдуубут» конкурс поэтов -сказителей осуохай
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|15:30
|«Поют и танцуют дети Севера» праздничная программа
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|16:00
|III Международный фестиваль кумыса «Айыы аһа» — «Божественный напиток»
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|16:00
|«Υрү² тунах ыhыах сулусчааннара» детский конкурс талантов
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|16:00
|«Ɵбүгэ үгэhин ситимэ» праздничная программа ансамбля песни и танца «Махтал»
|«Талба талаан түһүлгэтэ» №16
|16:00
|«К³төлл³р көмүс дор±ооннор» праздничная программа мелодистов РС(Я)
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|16:00
|«Сырдык сүүрээн» праздничная программа вокально-эстрадной студии з.а. РС(Я)Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|16:00
|«Иһит, оло²хо дойдутун оҕото» праздничная программа з.р.к.РС(Я), самодеятельного композитора Марфы Даниловой-Хатыҥ Ай
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|16:00
|«Саргылаах Саха – кылыһахтаах куолаhа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|16:00
|«Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства
|Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
|16:00
|«Сайылык амтаннаах аhа» выставка национальных блюд
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|16:00
|«Ынах-сү³hү-үйэлээх дьарыкпыт» выставка
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|16:00
|«Киhиэхэ т³р³³бүт дойдута» литературно-музыкальный концерт Горного улуса посв.100- летию народного писателя Якутии Семёна Данилова
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|16:00
|«Якутск. На 20 лет старше…» фотовыставка Ивана Кривогорницына
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|16:00
|«Наследие-Утум»II фестиваль народных талантов
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|16:30
|«Праздник первой путины» русскоустьинский традиционный праздник
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|16:30
|«Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|17:00
|«Дьөhөгөй о5олорун оонньуулара» игры коневодов
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|17:00
|«Ким доҕордоох — ол дьоллоох» праздничная программа творческих коллективов национально-культурных объединений
|«Талба талаан түһүлгэтэ» №16
|17:00
|«Ча±ылҕан уота» праздничная программа хомусиста Георгия Слепцова-Ча±ылҕан и Национального театра танца С,А.Зверева –Кыыл Уола
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|17:00
|«Ы´ыа±ы к³рсө» праздничная программа оркестра национальных инструментов НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|17:00
|«Кыыс кэтэhэр ыhыа±ы» праздничная программа о.к.РС(Я) Тамары Поповой и н.а.РС(Я) Владимира Татаринова
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|17:00
|«Сылааhынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|18:00
|«Υүнэ, сайда тур, Дьокуускай» праздничная программа
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|18:00
|«Υрү² к³мүс киэhэ» праздничная программа
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|18:00
|«Кымыстыы кутуллар ырыалар» гала концерт победителей республиканского конкурса песни
|«Талба талаан түһүлгэтэ» №16
|18:00
|«Ыhыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а.РС(Я) Анастасии Готовцевой
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|18:00
|«О5о-аймах ыһыа5а» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС(Я) Зоя Соловьева и з.а.РФ и РС(Я) Афанасий Соловьев
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|18:00
|«К³рбүтүм эйигин ыhыахха» праздничная программа з.а.РС(Я) Александра Бурнашова
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|18:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» состязания сильнейших
|Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
|18.00
|«Круговые северные танцы» конкурс молодых запевал.
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|18:00
|«Түhүлгэ±э бары бииргэ» праздничная программа гостей Ысыаха
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|19:00
|«Ырыаннан айхаллан, уйгулаах ы´ыахпыт» праздничная программа народного вокального ансамбля «Далбар»
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|19:00
|«Ыллаа, ыллаа» концерт, приуроченный к 50-летнему юбилею известного автора исполнителя Ангелины Файрушиной
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|19:00
|«Кустук» праздничная программа
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|19:00
|«Хомус Куо» конкурс исполнительниц игры на хомусе
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|19:00
|«Аттар түстүлэр» праздничная программа хомусиста Айсена Аммосова
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|19:00
|«Сахам сирин матыыптара» праздничная программа Владимира Боярского и НТТ РС(Я) им.С.А.Зверева- Кыыл Уола
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|20:00
|«Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск»
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|20:00
|«Алгыс аныыбын дор±оон эйгэтигэр» презентация художественной мастерской по изготовлению и реставрации Национального театра танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|20:00
|«Зов Земли Олонхо» гала-концерт победителей II Международного фестиваля талантов
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|20:00
|«Кымыстаах чороону к³т³ҕ³н» праздничная программа ГВА РС(Я) «Туймаада»
| Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|20:00
|«Сайда, үүнэ тур, Дьокуускайым» праздничная программа компании GIS UDS Game
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|20:00
|«Дууhам кылын таарыйар гитарам тыа´а» фестиваль гитарной песни
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|20:00
|«Дьоллоох оҕо саас ү²күүтэ» праздничная программа детского ансамбля «Тэтим»
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|20:00
|«Хомуур хапсаҕай»
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|20:00
|«Эйиэхэ мин ырыа бэлэхтиэм» праздничная программа солистов ГТОиБ им.Суорун Омоллоона Зинаиды Колодезниковой и н.а.РС(Я) Григория Петрова
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|21:00
|«Дьиэрэй, сахам ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Вари Аманатовой
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|21:00
|«Υрү² түүн ырыата-ү²күүтэ» праздничная программа
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|21:00
|«Сэргэлээх сулустара» праздничная программа з.а.РС(Я) Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова с участием артистов студии «Сэргэлээх сулустара»
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|21:00
|«Голос Туймаады» праздничная программа победителей республиканского конкурса
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|21:00
|«Ɵбүгэм аргыстаах ырыатыгар уйдаран» праздничная программа этно-фольклорного ансамбля «Саhар±а»
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|21:00
|«Ийэ кутум иэйиитэ» праздничная программа медодиста,о.к.РС(Я) Константина Мохначевского -Саhар±а
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|21:00
|«Праздник танца» (Дяландя) праздничная программа
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|22:00
|«Дьүрүскэн» праздничная программа творческой студии «Чыпчаал»
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|22:00
|«Υс дойду» праздничная программа группы «Олох»(г.Москва)
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|22:00
|«Дьоллоох оҕо саас» праздничная программа цирковой группы «САРО»
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|22:00
|«Истиий дуу, байааным ырыатын» праздничная программа баянистов РС(Я)
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|22:00
|«Υрү² түүн» праздничная программа молодых артистов эстрады
|Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
|23:00
|«Эдэр сүрэх ырыалара» праздничная программа молодых артистов
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|23:00
|«Сулустаах киэhэҕэ» праздничная программа з.а.РС(Я) Сахаи и Александра Бурнашова, хомусиста Айсена Аммосова и баяниста-виртуоза Виктора Дабайаан
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|23:00
|«Υрдүккэ» праздничная программа победителя конкурсов «Υрдэл» и «Этигэн хомус» Айыллааны Семёновой
|Түhүлгэ №33
«Кымыс кырдала»
|23:00
|«Туймаада к³мүс ымыылара» праздничная программа ансамбля «Автобус радости»
|«Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
|23:00
|«Үүн, сырдаа Сахам сирэ!» праздничная программа о.к.РС(Я)Марии Бурнашевой,з.а.РС(Я) Дмитрия Михайлова и з.а. РС(Я) Куприяна Михайлова
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|23:00
|«Алаhа дьиэ алгыhа» праздничная программа ООО «Сахаграндстрой»
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
|00:00
|«Эрчимнээх эдэр саас» праздничная программа
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|00:00
|«Ыhыах саргылаах түүнэ» праздничная программа
|Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
|00:00
|«Саха ыччатын саргылаах түhүлгэтэ праздничная программа студии «Добун»
|Түhүлгэ №14 «Битии»
25 июня 2017 г.
|Время
|Название мероприятия
|Место
|02:15
|«Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи
Солнца»
|10:00
|«Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс
|Входная арка №1 «Аан Аартык»
|10:00
|«Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения
|Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
|10:00
|«Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства
|Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
|11:00
|«Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей
|Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца»
|11:00
|«Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла
|Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
|11:00
|«Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана
|Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
|11:00
|«Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|11:00
|«К³²үл оhуохай» осуохай
|Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
|12:00
|«Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|12:00
|«Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера
|Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
|11:00
|«Наследие-Утум» гала-концерт участников конкурса народных талантов
|Түhүлгэ №14 «Битии»
|16:00
|Награждение победителей игр «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына»
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|16:30
|Церемония закрытия Ысыаха
|Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
|17:00
|«Ытык сиргэ сүгүрүйүү» обряд поклонения Духу местности
|Түhүлгэ №8 «Ытык сир»
|18:00
|Республиканские конные скачки на призы Главы РС(Я)
|Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
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Источник: Якутск.рф