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23.06.2017, 21:36
Столица
Анонс
Программа праздника «Ысыах Туймаады-2017»
23.06.2017, 21:29
Столица
В Якутске планируется сделать кумыс альтернативой алкоголю
23.06.2017, 21:26
Общество
Закрытие смены «ЮниСпорт»: кубки, победители и напутственные слова!
23.06.2017, 20:30
Желток
Эксклюзив
Телезвезда защитил диссертацию, исследовав творчество своей подруги
23.06.2017, 20:11
Происшествия
Эксклюзив
Паводок-2017: Сотрудник аэропорта утонул, направляясь на работу
23.06.2017, 18:41
Политика
Два якутянина попали в кадровый резерв президента России
23.06.2017, 18:38
Политика
В Якутске состоялась встреча региональных отделений ВСМС Дальнего Востока
23.06.2017, 18:30
Столица
В Якутске подготовка к отопительному сезону идет согласно плана-графика
23.06.2017, 18:19
Культура & Образование
О культурной программе XX Игр Манчаары в Верхневилюйске
23.06.2017, 18:16
Красота & Здоровье
Длинная дорога к возможности ЖИТЬ
23.06.2017, 17:58
Культура & Образование
«Сахаэнерго» выбрало победителей I республиканской интелиады среди студентов
23.06.2017, 17:57
Экономика
Доставка местной продукции во время Ысыаха!
23.06.2017, 17:52
Экология
Сахамин Афанасьев встретился с делегатами V съезда Ассамблеи народов
23.06.2017, 17:51
Экономика
Летняя коллекция M.Reason в салоне модной женской одежды «mvm»! 
23.06.2017, 17:47
Столица
В преддверии Ысыаха Туймаады жители аварийных домов получили ключи от новых квартир
23.06.2017, 17:41
Культура & Образование
Впервые на площади Ленина чествовали выпускников профобразования
23.06.2017, 17:31
Общество
Конфузы при отборе кандидатов в Общественную Палату Якутии
23.06.2017, 15:51
Общество
В Якутск прибыл официальный судья Рекорда Гиннесса Правин Пател
23.06.2017, 15:49
Экономика
«Якутскэнерго»: предоставлять показания приборов учета в срок – в интересах потребителей!
23.06.2017, 15:45
Республика
Учимся Родину защищать – Алданские допризывники уехали на сборы
23.06.2017, 15:41
Культура & Образование
Преподаватель СВФУ стала призером Всероссийского конкурса молодых преподавателей вузов
23.06.2017, 15:39
Финансы
Дальний путь начинается с близкого. Карта JCB от Алмазэргиэнбанка
23.06.2017, 15:34
Происшествия
Сунтар: При столкновении УАЗа и лэнд крузера погиб сотрудник ГИБДД
23.06.2017, 15:29
Происшествия
Нюрбинский предприниматель выплатил 200-тысячный штраф за устроенный пожар
23.06.2017, 15:28
Культура & Образование
Выпускники университета им. Максима Аммосова: Приятно удивлены тем, как изменился родной вуз
23.06.2017, 15:20
Республика
Фотофакт
На ысыахе Эркээни бесплатно раздавали утэhэ
23.06.2017, 15:11
Общество
Стартует первый Съезд выпускников ЯГУ/СВФУ всех лет
23.06.2017, 15:08
Экология
Гражданский форум: общественность активно участвует в решении экологических вопросов
23.06.2017, 15:01
Политика
Ответят все: Глава Якутии пообещал уволить чиновников, сорвавших программу переселения
23.06.2017, 14:46
Политика
Резонанс
Министр Владимиров опроверг слухи о своем переходе на новый пост
23.06.2017, 14:40
Экология
Экологи следят за мойками машин в водоохранной зоне
23.06.2017, 14:32
Красота & Здоровье
Минздрав Якутии сократил «писанину» врачей, чтоб помочь пациентам
23.06.2017, 14:21
Культура & Образование
Эксклюзив
Однажды 20 лет спустя: Известный режиссер продолжает свой проект
23.06.2017, 13:54
Культура & Образование
Афиша
Гости из Монголии — в пабе «Дикая Утка»!
23.06.2017, 13:30
Культура & Образование
Приемная компания в профобразовательные организации
23.06.2017, 13:22
Происшествия
Резонанс
Официально: Утреннее происшествие с рейсом авиакомпании «Якутия»
23.06.2017, 13:13
Столица
Изменен режим работы ряда касс Энергосбыта
23.06.2017, 12:42
Путешествия
Круиз «Восточная сказка» 06.01.2018, 8 дней
23.06.2017, 11:56
Происшествия
Житель Олекминска ответит за угрозы инспектору ГИБДД
23.06.2017, 11:49
Политика
Экстра
«Единая Россия» выдвинула своего кандидата на выборах главы Якутска
23.06.2017, 11:45
Экономика
Василий Попов: Некорректно обвинять производственное предприятие, выполняющее свою работу в рамках законодательства
23.06.2017, 11:37
Спорт
Эксклюзив
Наедине с Небом: О случайном знакомстве с якутскими дельтапланеристами
23.06.2017, 11:29
Экономика
Якутская Арктика – новая площадка российско-японского проекта ветровой энергетики
23.06.2017, 11:25
Культура & Образование
Афиша
Премьера оперы «Норма» в ГТОиБ
23.06.2017, 11:06
Экономика
Якутский костюм от «Этно-стиль» – за репост в Инстаграме: Счастливчик найден!
23.06.2017, 11:03
Политика
Федот Тумусов: Доживём ли до нового курса Путина?
23.06.2017, 10:17
Общество
Якутский спасатель и изобретатель
23.06.2017, 9:57
Происшествия
7-летний ребенок получил компрессионный перелом позвонка в ДТП
23.06.2017, 9:52
Происшествия
Скандал
В Якутии фельдшера хотели убить за медлительность?
23.06.2017, 9:49
Происшествия
Эксклюзив
ЧП: пассажиры боинга АК «Якутия» услышали хлопок
23.06.2017, 9:47
Общество
Видео
В Якутии сирота-медвежонок вышел к людям
23.06.2017, 9:35
Общество
Дети Якутии – за энергобезопасность!
23.06.2017, 9:34
Происшествия
В Нерюнгри произошел пожар
23.06.2017, 9:13
Культура & Образование
Сегодня день рождения писателя и артиста
23.06.2017, 8:37
Республика
Фотофакт
В Якутске открылась выставка инновационного энергетического оборудования
23.06.2017, 8:33
Культура & Образование
Егор Борисов провёл совещание по вопросам профобразования
23.06.2017, 8:30
Столица
Анонс
О движении маршрутных автобусов 24 и 25 июня до местности Ус Хатын
23.06.2017, 8:29
Республика
Майкл Киаз: Есть потенциал для сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики
23.06.2017, 8:20
Столица
Анонс
Как будут курсировать автобусы до местности «Yс Хатыҥ»  
23.06.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп, Пятница, 23 июня 2017 г.
22.06.2017, 20:12
Культура & Образование
Позитив
Звезда по имени Куннэй выпустила новый альбом!
22.06.2017, 19:18
Республика
Творчество и спорт не имеют границ
22.06.2017, 19:12
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По вине пьяного водителя пассажир попал в реанимацию
22.06.2017, 19:08
Республика
В Намцах установлен памятник Максиму Аммосову
22.06.2017, 19:02
Столица
Главный архитектор Якутска приняла участие в экологической акции «Вызов-кузов!»
22.06.2017, 18:27
Экономика
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22.06.2017, 18:18
Культура & Образование
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Репертуар Саха академического театра им. П.А. Ойунского на июнь-июль
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Столица
Газовики приняли участие в экологической акции «Вызов-кузов»
22.06.2017, 17:25
Республика
Егор Борисов: Власти Якутии поддержат бизнес в сфере альтернативной энергетики
22.06.2017, 17:22
Столица
Анонс
23 июня предстоят временные ограничения электроснабжения в Якутске
22.06.2017, 17:19
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Состоялось заседание Координационного совета по предпринимательству
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Столица
23 июня 2017, 21:36
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Программа праздника «Ысыах Туймаады-2017»

Программа национального праздника «ЫСЫАХ ТУЙМААДЫ-2017», посвященного 385-летию со дня основания г. Якутска

Местность: «Үс Хатын»
Дата проведения: 24-25 июня 2017 г.

24 июня 2017 г.

Время Название мероприятия Место
08:00 Оформление түhүлгэ улусов, округов, предприятий, землячеств Түhүлгэ 28 «Алаhа»

 
09:00

 

 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс Входная арка №1 «Аан  Аартык»
09:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
10:00

 

 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
10:00 «Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
11:30 Торжественное открытие праздника «Ысыах Туймаады-2017»

 

 Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
14:00 «Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца»
14:00 «Өбүгэлэр оонньуулара» — «Игры предков» состязание сильнейших и ловких Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
14:00 «Тү² удьуор» выставочная экспозиция Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
14:00

 

 «Хотугу сир кустуга» программа землячеств и народностей Севера. «Хозяйка чума, сохрани свой очаг» республиканский конкурс Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
14:00 «Киэргэ» выставка — ярмарка ювелирной фирмы Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
14:00 «Саха сирин кэрэ к³стүүтэ» фотовыставка Петра Оконешникова Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
14:00 ««Sakha innovation» выставка инновационных проектов и изобретений Түhүлгэ №23
14:00 «Саламаат-2017» конкурс якутской национальной кухни Торговые ряды №31
15:00 «Туймаада Утума»-«Наследие Туймаады» установка рекорда Гиннесса по самому большому количеству людей в якутской национальной одежде Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
15:30 «Улуу Туймааданы уруйдуубут» конкурс поэтов -сказителей осуохай Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
15:30 «Поют и танцуют дети Севера» праздничная программа Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
16:00 III Международный фестиваль кумыса «Айыы аһа» — «Божественный напиток» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
16:00 «Υрү² тунах ыhыах сулусчааннара» детский конкурс талантов Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
16:00 «Ɵбүгэ үгэhин ситимэ» праздничная программа ансамбля песни и танца «Махтал» «Талба талаан түһүлгэтэ» №16
16:00 «К³төлл³р көмүс дор±ооннор» праздничная программа мелодистов РС(Я) Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
16:00 «Сырдык сүүрээн» праздничная программа вокально-эстрадной студии з.а. РС(Я)Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
16:00 «Иһит, оло²хо дойдутун оҕото» праздничная программа з.р.к.РС(Я), самодеятельного композитора Марфы Даниловой-Хатыҥ Ай Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
16:00 «Саргылаах Саха – кылыһахтаах куолаhа» фестиваль исполнителей фольклорных жанров Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
16:00 «Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
16:00 «Сайылык амтаннаах аhа» выставка национальных блюд Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
16:00 «Ынах-сү³hү-үйэлээх дьарыкпыт» выставка Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
16:00 «Киhиэхэ т³р³³бүт дойдута» литературно-музыкальный концерт Горного улуса посв.100- летию народного писателя Якутии Семёна Данилова Түhүлгэ №14 «Битии»
16:00 «Якутск. На 20 лет старше…» фотовыставка Ивана Кривогорницына Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
16:00 «Наследие-Утум»II фестиваль народных талантов Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
16:30 «Праздник первой путины» русскоустьинский традиционный праздник Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
16:30 «Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
17:00 «Дьөhөгөй о5олорун оонньуулара» игры коневодов Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
17:00 «Ким доҕордоох — ол дьоллоох» праздничная программа творческих коллективов национально-культурных объединений «Талба талаан түһүлгэтэ» №16
17:00 «Ча±ылҕан уота» праздничная программа хомусиста Георгия Слепцова-Ча±ылҕан и Национального театра танца С,А.Зверева –Кыыл Уола Түhүлгэ №14 «Битии»
17:00 «Ы´ыа±ы к³рсө» праздничная программа оркестра национальных инструментов НТТ им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
17:00 «Кыыс кэтэhэр ыhыа±ы» праздничная программа о.к.РС(Я) Тамары Поповой и н.а.РС(Я) Владимира Татаринова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
17:00 «Сылааhынан угуттуур олбох» народный конкурс мастериц Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
18:00 «Υүнэ, сайда тур, Дьокуускай» праздничная программа Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
18:00 «Υрү² к³мүс киэhэ» праздничная программа Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
18:00 «Кымыстыы кутуллар ырыалар» гала концерт победителей республиканского конкурса песни «Талба талаан түһүлгэтэ» №16
18:00 «Ыhыаҕым ымыылаах ырыата» праздничная программа з.а.РС(Я) Анастасии Готовцевой Түhүлгэ №14 «Битии»
18:00 «О5о-аймах ыһыа5а» праздничная программа детского ансамбля «Бриллианты Якутии», рук.з.а. РС(Я) Зоя Соловьева и з.а.РФ и РС(Я) Афанасий Соловьев «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
18:00 «К³рбүтүм эйигин ыhыахха» праздничная программа з.а.РС(Я) Александра Бурнашова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
18:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» состязания сильнейших Түhүлгэ №11 «Спортивная площадка»
18.00 «Круговые северные танцы» конкурс молодых запевал. Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
18:00 «Түhүлгэ±э бары бииргэ» праздничная программа  гостей Ысыаха Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
19:00 «Ырыаннан айхаллан, уйгулаах ы´ыахпыт» праздничная программа народного вокального ансамбля «Далбар» Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
19:00 «Ыллаа, ыллаа» концерт, приуроченный к 50-летнему юбилею известного автора исполнителя Ангелины Файрушиной Түhүлгэ №14 «Битии»
19:00 «Кустук» праздничная программа «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
19:00 «Хомус Куо» конкурс исполнительниц игры на хомусе Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
19:00 «Аттар түстүлэр» праздничная программа хомусиста Айсена Аммосова Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»

 
19:00 «Сахам сирин матыыптара» праздничная программа Владимира Боярского и НТТ РС(Я) им.С.А.Зверева- Кыыл Уола Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
20:00 «Дьөhөгөй күрэҕэ». Конные скачки на призы Главы ГО «город Якутск» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
20:00 «Алгыс аныыбын дор±оон эйгэтигэр» презентация художественной мастерской по изготовлению и реставрации Национального театра танца РС(Я) им.С.А.Зверева-Кыыл Уола Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
20:00 «Зов Земли Олонхо» гала-концерт победителей II Международного фестиваля талантов Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
20:00 «Кымыстаах чороону к³т³ҕ³н» праздничная программа ГВА  РС(Я) «Туймаада»  Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»
20:00 «Сайда, үүнэ тур, Дьокуускайым» праздничная программа компании GIS UDS Game Түhүлгэ №14 «Битии»
20:00 «Дууhам кылын таарыйар гитарам тыа´а» фестиваль гитарной песни Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
20:00 «Дьоллоох оҕо саас ү²күүтэ» праздничная программа детского ансамбля «Тэтим» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
20:00 «Хомуур хапсаҕай» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
20:00 «Эйиэхэ мин ырыа бэлэхтиэм» праздничная программа солистов ГТОиБ им.Суорун Омоллоона Зинаиды Колодезниковой  и н.а.РС(Я) Григория Петрова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
21:00 «Дьиэрэй, сахам ырыата» праздничная программа з.а. РС(Я) Вари Аманатовой «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
21:00 «Υрү² түүн ырыата-ү²күүтэ» праздничная программа Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
21:00 «Сэргэлээх сулустара» праздничная программа з.а.РС(Я) Екатерины Егоровой и н.а.РС(Я) Алексея Егорова с участием артистов студии «Сэргэлээх сулустара» Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»

 
21:00 «Голос Туймаады» праздничная программа победителей республиканского конкурса Түhүлгэ №14 «Битии»
21:00 «Ɵбүгэм аргыстаах ырыатыгар уйдаран» праздничная программа этно-фольклорного ансамбля «Саhар±а» Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
21:00 «Ийэ кутум иэйиитэ» праздничная программа медодиста,о.к.РС(Я) Константина Мохначевского -Саhар±а Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
21:00 «Праздник танца» (Дяландя) праздничная программа Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
22:00 «Дьүрүскэн» праздничная программа творческой студии «Чыпчаал» Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
22:00 «Υс дойду» праздничная программа группы «Олох»(г.Москва) Түhүлгэ №14 «Битии»
22:00 «Дьоллоох оҕо саас» праздничная программа цирковой группы «САРО» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
22:00 «Истиий дуу, байааным ырыатын» праздничная программа баянистов РС(Я) Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
22:00 «Υрү² түүн» праздничная программа молодых артистов эстрады Түhүлгэ №7 «Тойук тоҕойо. Хомус кырдала»
23:00 «Эдэр сүрэх ырыалара» праздничная программа молодых артистов Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
23:00 «Сулустаах киэhэҕэ» праздничная программа з.а.РС(Я) Сахаи и Александра Бурнашова, хомусиста Айсена Аммосова и баяниста-виртуоза Виктора Дабайаан Түhүлгэ №14 «Битии»
23:00 «Υрдүккэ» праздничная программа  победителя конкурсов «Υрдэл» и «Этигэн хомус» Айыллааны Семёновой Түhүлгэ №33

«Кымыс кырдала»

 
23:00 «Туймаада к³мүс ымыылара» праздничная программа ансамбля «Автобус радости» «Оҕо-аймах түhүлгэтэ» № 5
23:00 «Үүн, сырдаа Сахам сирэ!» праздничная программа о.к.РС(Я)Марии Бурнашевой,з.а.РС(Я) Дмитрия Михайлова и з.а. РС(Я) Куприяна Михайлова Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
23:00 «Алаhа дьиэ алгыhа» праздничная программа ООО «Сахаграндстрой» Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»
00:00 «Эрчимнээх эдэр саас» праздничная программа Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
00:00 «Ыhыах саргылаах түүнэ» праздничная программа Түhүлгэ №6 «Ырыа –тойук кырдала»
00:00 «Саха ыччатын саргылаах түhүлгэтэ праздничная программа студии «Добун» Түhүлгэ №14 «Битии»
     

 

25 июня 2017 г. 

Время Название мероприятия Место
02:15 «Күнү көрсүү сиэрэ-туома» церемония встречи Солнца. Осуохай Түhүлгэ №2 Центр «Встречи

Солнца»
10:00

 

 «Арчы түһүлгэтэ» обряд очищения и благословления гостей. Алгыс Входная арка №1 «Аан  Аартык»
10:00 «Аар Кудук чэрчи мас». Алгыс. Обряд очищения Түhүлгэ №32 «Аар Кудук чэрчи мас»
10:00 «Ɵбүгэ үгэhин үйэтитэн» республиканская выставка прикладного искусства Түhүлгэ №12 выставочный павильон «Симэх»
11:00 «Алгыс арчылаах түhүлгэтэ» тюсюлгэ народных целителей Түhүлгэ №2 Центр «Встречи Солнца»
11:00 «Ойуу-оhуор утума» выставка-ярмарка якутского традиционного художественного промысла Түhүлгэ № 29 «Киэргэ»
11:00

 

 «Саха сайына, сайылыга» традиционные якутские обряды. «Саха бала±ана» выставка-показ якутского балагана Түhүлгэ №10 «Якутская усадьба»
11:00 «Игры предков народов Севера» фестиваль национальных игр Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
11:00 «К³²үл оhуохай» осуохай Түhүлгэ №4 «Оhуохай»
12:00 «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына». Финал Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
12:00 «Песни древней земли» фестиваль народных песен Севера Түhүлгэ №30 «Северное сияние»
11:00 «Наследие-Утум» гала-концерт участников конкурса народных талантов Түhүлгэ №14 «Битии»
16:00 Награждение победителей игр «Дыгын оонньуулара»-«Игры Дыгына» Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
16:30 Церемония закрытия Ысыаха Түhүлгэ №3 Центр кумысопития «Тунах»
17:00 «Ытык сиргэ сүгүрүйүү» обряд поклонения Духу местности Түhүлгэ №8 «Ытык сир»
18:00 Республиканские конные скачки на призы Главы РС(Я)

 

 Түhүлгэ №9 «Дьөhөгөй»

 

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Источник: Якутск.рф
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