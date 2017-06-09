Программа праздничных мероприятий ко Дню России в Якутске

11 июня воскресенье 12:00 СК «Триумф» открытие Республиканского турнира по дзюдо, посвященного Дню России среди юношей и девушек. 15:00 СК «Триумф» пресс-подход вице-президента Федерации по дзюдо РФ Тамерлана Тменова 17:00 мастер-класс Тамерлана Тменова. 12 июня, понедельник 11:30 всероссийская акция «Парад Дружбы народов» (от площади Дружбы до площади Ленина) 12:00 площадь Ленина. Праздничный митинг 13:00 площадь Матери. Акция «Цветок добра». Посадка цветов. 14:00 Ус Хатын. Конные скачки, приуроченные Дню России. 15:00 площадь Ленина. Закрытие турнира по дзюдо, показательные выступления 15:00 стадион Юность.Концерт «Большой Open Air» 16:00 Дом дружбы народов Кулаковского. Концерт «Россия – наш общий дом» 15:00 стадион Юность. «Большой Open Air» 16:00 Дом дружбы народов Кулаковского. Концерт «Россия – наш общий дом» comments powered by HyperComments Источник: АГиП РС(Я) Пресс-служба.

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