Программа праздничных мероприятий ко Дню России в Якутске

|11 июня воскресенье
|12:00 СК «Триумф» открытие Республиканского турнира по дзюдо, посвященного Дню России среди юношей и девушек.
|15:00 СК «Триумф» пресс-подход вице-президента Федерации по дзюдо РФ Тамерлана Тменова
17:00 мастер-класс Тамерлана Тменова.
|12 июня, понедельник
|11:30 всероссийская акция «Парад Дружбы народов» (от площади Дружбы до площади Ленина)
|12:00 площадь Ленина. Праздничный митинг
|13:00 площадь Матери. Акция «Цветок добра». Посадка цветов.
|14:00 Ус Хатын. Конные скачки, приуроченные Дню России.
|15:00 площадь Ленина. Закрытие турнира по дзюдо, показательные выступления
|15:00 стадион Юность.Концерт «Большой Open Air»
|16:00 Дом дружбы народов Кулаковского. Концерт «Россия – наш общий дом»
|15:00 стадион Юность. «Большой Open Air»
|16:00 Дом дружбы народов Кулаковского. Концерт «Россия – наш общий дом»
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Источник: АГиП РС(Я) Пресс-служба.