Программа Международной научной конференции об эпосах народов мира

Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова приглашает на Международную научную конференцию

«ЭПИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ МИРА: ТРАДИЦИИ И ЭТНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА»

в рамках Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»

Дата открытия: 6 июля

Время: 15:30 – 17.00

Место: Культурно-этнографический комплекс «Орто дойду»

Церемония открытия Второго международного форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» с обрядом благословения состоится в Культурно-этнографическом комплексе «Орто дойду» при участии Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой, главы Республики Саха(Якутия) Егора Борисова, ректора СВФУ Евгении Михайловой, государственного советника Республики Саха (Якутия) Андрея Борисова и других.

Второй международный форум проходит при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), Департамента по внешним связям Республики Саха (Якутия), Научно-исследовательского института Олонхо Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, Комиссии по делам ЮНЕСКО при Главе Республики Саха (Якутия) и Автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо».

Программа конференции:

8 июля

7.30-8.00 Завтрак

9.30-13.00 Секционные заседания конференции (по отдельному плану). Место проведения: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова

10.00-16.00 Научно-практический семинар «Раннефольклорные, эпические и современные типы дэгэрэҥ», посвященный 100-летию народного артиста ЯАССР и мелодиста Христофора Трофимовича Максимова (по отдельному плану). Место проведения: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, ГУК, 2 этаж, ауд.237

13.00-14.00 Обед

14.00-16.00 Круглый стол по реализации долгосрочного международного проекта ЮНЕСКО «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения». Место проведения: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова, УЛК, 1 этаж, Зал Ученого Совета,

16.00-17.30 Заключительное пленарное заседание: краткие отчеты модераторов секций; принятие Декларации. Место проведения: Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова