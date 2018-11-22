Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»

Программа Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» 29 ноября 09.00-11.00 Регистрация участников 11.00 Разделение участников по конкурсным направлениям, примерка на моделях Фотографирование для каталога Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, балетный зал (№219), 2 эт/ 30 ноября 10.00- 13.00 Конкурсные выступления по направлению «Традиционный этнический костюм» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. / 14.00- 17.00 Конкурсные выступления по направлению «Современный этнический костюм» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. / 10.00- 18.00 Выставка «ЭтноАксессуар». /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, зал 301, 3 эт / 18.00 Торжественное открытие Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. / 1 декабря 10.00-14.00 Конкурсные выступления по направлению «Сценический этнический костюм» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского концертный зал, 1 эт. / 10.00- 18.00 Выставка «ЭтноАксессуар». /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, зал 301, 3 эт. / 17.00 Церемония награждения победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал/ 18.00 GOLD шоу «Легенда солнечного оленя» с участием победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» /Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского концертный зал / 2 декабря 11.00 Круглый стол участников Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень», встреча с жюри /Гостиная Дружбы народов, 2 эт / 18.00 Участие победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» в параде национальных костюмов на закрытии Фестиваля «Зима начинается с Якутии» /СК Триумф/ Источник: ДДН им. А.Е. Кулаковского

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