Программа Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»

Программа Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
29 ноября
09.00-11.00 Регистрация участников
11.00 Разделение участников по конкурсным направлениям, примерка на моделях
Фотографирование для каталога Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, балетный зал (№219), 2 эт/
30 ноября
10.00- 13.00 Конкурсные выступления по направлению «Традиционный этнический костюм»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. /
14.00- 17.00 Конкурсные выступления по направлению «Современный этнический костюм»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. /
10.00- 18.00 Выставка «ЭтноАксессуар».
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, зал 301, 3 эт /
18.00 Торжественное открытие Третьего Международного кочующего
фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал, 1 эт. /
1 декабря
10.00-14.00 Конкурсные выступления по направлению «Сценический этнический костюм»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского концертный зал, 1 эт. /
10.00- 18.00 Выставка «ЭтноАксессуар».
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, зал 301, 3 эт. /
17.00 Церемония награждения победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского, концертный зал/
18.00 GOLD шоу «Легенда солнечного оленя» с участием победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень»
/Дом дружбы народов им.А.Е. Кулаковского концертный зал /
2 декабря
11.00 Круглый стол участников Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень», встреча с жюри
/Гостиная Дружбы народов, 2 эт /
18.00 Участие победителей Третьего Международного кочующего фестиваля этнической моды «Солнечный олень» в параде национальных костюмов на закрытии Фестиваля «Зима начинается с Якутии»
/СК Триумф/