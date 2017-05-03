ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных 100-летию со дня рождения М.А. Алексеева
|Время
|Мероприятия
|Место проведения
|2 мая 2017 г., вторник
|16.00.
|Открытие балаган им. М.А. Алексеева в местности Харбалах Баппагаинского наслега Вилюйского улуса
|Местность Харбалах Баппагаинского наслега Вилюйского улуса
|3 мая 2017 г., среда
|16.00.
|Презентация книги о М.А. Алексееве
|Национальная библиотека Республики Саха (Якутия),
г. Якутск, Ленина, д. 40
|В течение дня
|Проведение мастер-классов лауреатов премии имени М.А. Алексеева в области педагогики, учителей физики, учеников М.А. Алексеева
|Общеобразовательные организации
|4 мая 2017 г., четверг
|18.00.
|Показ спектакля «Учуутал»
|Саха академический театр им. П.А. Ойунского
|5 мая 2017 г., пятница
|В течение дня
|Единые уроки физики, посвященные 100-летию Народного учителя СССР М.А. Алексеева
|Общеобразовательные организации
|9.00-13.30
|Семинар-круглый стол «Проблемы и развитие физического образования» с участием представителей ведущих российских университетов, президента АФО, команд АФО, МОиН РС(Я), МАН РС(Я), СО РАН, приуроченный к 100-летию М.А.Алексеева, народного учителя СССР в рамках заседания Пленума Федерального учебно-методического объединения по УГСН 03.00.00 «Физика и астрономия»
|Зал Ученого совета СВФУ
|16.00.
|Презентация фильма о М.А. Алексееве
|ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона
|17.00.
|Торжественное собрание общественности
|ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона;
г. Вилюйск,
с. Бердигестях
г. Среднеколымск
|11 мая 2017 г., четверг
|15.00.
|Торжественное собрание общественности в Баппагаинском наслеге
|с. Баппагаи
|12 мая 2017 г., пятница
|17.00.
|Торжественное собрание общественности
|с. Верхневилюйск
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Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я)