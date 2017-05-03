Программа мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения М.А. Алексеева

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, посвященных 100-летию со дня рождения М.А. Алексеева Время Мероприятия Место проведения 2 мая 2017 г., вторник 16.00. Открытие балаган им. М.А. Алексеева в местности Харбалах Баппагаинского наслега Вилюйского улуса Местность Харбалах Баппагаинского наслега Вилюйского улуса 3 мая 2017 г., среда 16.00. Презентация книги о М.А. Алексееве Национальная библиотека Республики Саха (Якутия), г. Якутск, Ленина, д. 40 В течение дня Проведение мастер-классов лауреатов премии имени М.А. Алексеева в области педагогики, учителей физики, учеников М.А. Алексеева Общеобразовательные организации 4 мая 2017 г., четверг 18.00. Показ спектакля «Учуутал» Саха академический театр им. П.А. Ойунского 5 мая 2017 г., пятница В течение дня Единые уроки физики, посвященные 100-летию Народного учителя СССР М.А. Алексеева Общеобразовательные организации 9.00-13.30 Семинар-круглый стол «Проблемы и развитие физического образования» с участием представителей ведущих российских университетов, президента АФО, команд АФО, МОиН РС(Я), МАН РС(Я), СО РАН, приуроченный к 100-летию М.А.Алексеева, народного учителя СССР в рамках заседания Пленума Федерального учебно-методического объединения по УГСН 03.00.00 «Физика и астрономия» Зал Ученого совета СВФУ 16.00. Презентация фильма о М.А. Алексееве ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона 17.00. Торжественное собрание общественности ГТОиБ им. Д.К. Сивцева-Суоруна Омоллоона; г. Вилюйск, с. Бердигестях г. Среднеколымск 11 мая 2017 г., четверг 15.00. Торжественное собрание общественности в Баппагаинском наслеге с. Баппагаи 12 мая 2017 г., пятница 17.00. Торжественное собрание общественности с. Верхневилюйск comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Минобрнауки РС(Я)

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