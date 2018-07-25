Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!

Реальная возможность экономии на оплате за обучение!
Якутская ГСХА предоставляет сниженную стоимость платного обучения с учетом скидок для поступающих на освоение новых образовательных программ высшего и среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год по очной форме обучения.
|Код НП (С)
|Наименование направления подготовки
|Сниженная стоимость с учетом скидок, руб.
|Бакалавриат
|38.03.06
|Торговое дело
|85 000,00
|Магистратура
|19.04.03
|Продукты питания животного происхождения
|85 000,00
|35.04.04
|Агрономия
|85 000,00
|Среднее профессиональное образование
|38.02.04
|Коммерция (по отраслям)
|50 000,00
|43.02.01
|Организация обслуживания в общественном питании
|50 000,00
|19.02.10
|Технология продукции общественного питания
|50 000,00
По всем интересующимся вопросам можете обратиться в Центральную приемную комиссию: телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976, эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru
Источник: Отдел по общественным коммуникациям Якутской ГСХА
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.