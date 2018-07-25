Программа лояльности ЯГСХА: Поступай выгодно!

Реальная возможность экономии на оплате за обучение!

Якутская ГСХА предоставляет сниженную стоимость платного обучения с учетом скидок для поступающих на освоение новых образовательных программ высшего и среднего профессионального образования на 2018-2019 учебный год по очной форме обучения.

Код НП (С) Наименование направления подготовки Сниженная стоимость с учетом скидок, руб. Бакалавриат 38.03.06 Торговое дело 85 000,00 Магистратура 19.04.03 Продукты питания животного происхождения 85 000,00 35.04.04 Агрономия 85 000,00 Среднее профессиональное образование 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 50 000,00 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании 50 000,00 19.02.10 Технология продукции общественного питания 50 000,00

По всем интересующимся вопросам можете обратиться в Центральную приемную комиссию: телефон 8-968-154-49-82 или 8(4112) 24-49-82, 8(4112) 507-976, эл. почта: priem_kom14@mail.ru, сайт: www.ysaa.ru