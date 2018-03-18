Программа «Крым fest- 2018»в Якутске

В Старом городе с 11.00 часов развернутся праздничные мероприятия, посвященные воссоединению Крыма с Россией. В рамках городского фестиваля «Крымfest — 2018» горожан и гостей столицы ждут народные гуляния.

ПРОГРАММА «Крымfest – 2018» в Старом городе

11:00

Выставка-ярмарка продукции местных товаропроизводителей – мясо, морская, речная и озерная рыба, все виды вкуснейших ягод.

Место проведения – ТЦ «КРУЖАЛО».

13:00

Именитые кондитеры Мария Столярчик, Мария Тарасова, Майя Поисеева, Роксана Егорова представят шедевры кондитерского искусства.

Только в этот день вас ждут небывалые скидки на изделия. Для вас будут работать шоу-рум@snova_store, магазин – мастерская «Крафт», магазин креативной одежды «Sensus»!

Удивят и порадуют фруктовые композиции от @Tani_karving! И вместе с ней есть возможность пройти экспресс-урок по карвингу, сделать селфи на самом большом фруктовом фоне.

Ювелирная фирма «Саха Дизайн» в честь общенационального праздника представит свои авторские национальные украшения и новинки 2018 года с небывалыми на сегодняшний день скидками в 55%! Вас ждут выступления звезд эстрады, игры и конкурсы, где можно будет выиграть ювелирные изделия и другие призы!

Место проведения – ТЦ «КРУЖАЛО».

13:00

Самых маленьких ждут мороженое, аниматоры, выступления артистов, конкурсы, призы и многое другое от«Якутского хлебокомбината» и Гормолзавода», а также места для селфи и Хот-Доги!

Место проведения – детская сцена (рядом с Художественным музеем).

13:00

Ценителей эксклюзивных вещей ждет необычайная ярмарка ретро и старины, на которой можно приобрести для себя и своих близких подарки, которые нельзя найти в обычных магазинах.

Место проведения – площадка перед «ТЦ КРУЖАЛО»

14:00

Концерт open-эйр! Для горожан выступят звезды якутской эстрады, а также молодые исполнители: Kitjah, Галя Виноград, Андреана, Евгений Никифоров, Арылхан Мойтохонов, Леонид Григорьев, Эрчим, Семетей, Петр Кулаковский, Алена Яковлева, хомусисты-виртуозы АйсенАммосов и Василена Шарина, ансамбль народной песни «Ямщики», дуэт Петра Борисова и Марии Соло, группа «Сноу-Войс», Амор, Юрий Гольдеров, Леонид Анциферов, Наталья Бриз, Ванс, Алексей Солдатов, Тахмина Степанова, Дмитрий Никифоров, Лиза Лахно, Сергей Ацигейда, Клавдий Афанасьев, Надежда Васильева, Эргис Давыдов, Алеанна, Саша Аржакова, Василий Местников, Аскалон Семенов и многие другие.

Ведущие праздника Яна Федорова и Семетей проведут розыгрыш и веселые игры!

Место проведения – площадка перед ТЦ «КРУЖАЛО».

15:00

Лучшие фитнес-центры города Якутска Fitness – Life и Sport Baza в 15:00 и 16:00 проведут веселые спортивные игры для всех желающих! Участвуй и выигрывай призы от фешенебельных спортивных клубов г.Якутска!

Место проведения – спортивная сцена по ул. Аржакова.

16:30

Полевая кухня с горячим чаем.

Место проведения – площадка перед ТЦ «КРУЖАЛО».

17:30

@Tani_karving угостит сладкоежек самой большой фруктовой композицией в Якутске (более 100 кг свежих фруктов), посвященной Республике Крым.

Успевай сделать красочное селфи! В продаже – шашлыки, плов, кофе, бургеры, курочки гриль, хот-доги!

Место проведения – ТЦ «КРУЖАЛО».

18:00

Закрытие фестиваля «КрымFest».

Место проведения – ТЦ «КРУЖАЛО».