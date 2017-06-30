Программа II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»

Программа Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» с 6-8 июля 2017 года 6 июля, четверг 14:30 Церемония установки сэргэ в культурно-этнографический комплексе «Орто дойду» 15:00-15:30 Посещение презентационно-выставочных павильонов Якутия – хранительница древностей», «Народное прикладное искусство Республики Саха (Якутия)», «Ураса – традиционное жилище народа саха» Место проведения: Культурно-этнографический комплекс «Орто дойду» 15:30-17:00 Церемония открытия Второго международного форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо» Обряд благословения. Приветствие Генерального директора ЮНЕСКО И.Боковой. Концерт участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо». Место проведения Культурно-этнографический комплекс «Орто дойду» 17:30 Выезд в Якутск 18:00 Посадка на теплоход «Михаил Светлов». Отплытие участников Форума в природный парк «Ленские столбы» Место проведения: Речной порт «Якутск» 20:00 Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо» (по отдельной программе) т/х «Михаил Светлов» 7 июля, пятница 12:00 – 14:00 Посещение природного парка «Ленские столбы», объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Место проведения: Хангаласский улус 14:00 – 17:00 Пленарное заседание Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика» с участием Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой Место проведения: конференц-зал т/х «Михаил Светлов» 17:00 – 20:00 Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо». т/х «Михаил Светлов» 20:30-22.00 Возложение цветов к памятнику П.А. Ойунского. Просмотр спектакля театра Олонхо «Эллэй Боотур» на площади Место проведения: площадь С. Орджоникидзе 8 июля, суббота 9:30-13:00 Секционные заседания конференции (по отдельной программе) Место проведения: СВФУ им.М.К. Аммосова 9:30-13:00 Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо» (по отдельной программе) Место проведения: Центр духовной культуры «Дом Арчы» 14:00-16:30 Круглый стол в целях реализации долгосрочного международного проекта «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» с участием экспертов ЮНЕСКО (по отдельной программе) Место проведения: СВФУ им. М.К. Аммосова 16:00 Церемония закрытия Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо». Вручение наград (по отдельной программе) 17:00-18:00 Заключительное пленарное заседание: краткие отчеты модераторов секций; принятие рекомендаций конференции и форума (по отдельной программе) Место проведения СВФУ им.М.К. Аммосова comments powered by HyperComments Источник: Пресс-служба Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

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