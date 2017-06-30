Программа II Международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо»

Программа Второго международного эпического форума «Эпосы народов мира на Земле Олонхо» с 6-8 июля 2017 года
|
6 июля, четверг
|14:30
|Церемония установки сэргэ в культурно-этнографический комплексе «Орто дойду»
|15:00-15:30
|Посещение презентационно-выставочных павильонов Якутия – хранительница древностей», «Народное прикладное искусство Республики Саха (Якутия)», «Ураса – традиционное жилище народа саха»
Место проведения: Культурно-этнографический комплекс «Орто дойду»
|15:30-17:00
|Церемония открытия Второго международного форума «Эпосы народов мира на земле Олонхо»
Обряд благословения.
Приветствие Генерального директора ЮНЕСКО И.Боковой.
Концерт участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо».
Место проведения Культурно-этнографический комплекс «Орто дойду»
|17:30
|Выезд в Якутск
|18:00
|Посадка на теплоход «Михаил Светлов». Отплытие участников Форума в природный парк «Ленские столбы»
Место проведения: Речной порт «Якутск»
|20:00
|Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо» (по отдельной программе)
т/х «Михаил Светлов»
|
7 июля, пятница
|12:00 – 14:00
|Посещение природного парка «Ленские столбы», объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Место проведения: Хангаласский улус
|14:00 – 17:00
|Пленарное заседание Международной научной конференции «Эпическое наследие народов мира: традиции и этническая специфика» с участием Генерального директора ЮНЕСКО Ирины Боковой
Место проведения: конференц-зал т/х «Михаил Светлов»
|17:00 – 20:00
|Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо».
т/х «Михаил Светлов»
|20:30-22.00
|Возложение цветов к памятнику П.А. Ойунского.
Просмотр спектакля театра Олонхо «Эллэй Боотур» на площади
Место проведения: площадь С. Орджоникидзе
|8 июля, суббота
|9:30-13:00
|Секционные заседания конференции (по отдельной программе)
Место проведения: СВФУ им.М.К. Аммосова
|9:30-13:00
|Конкурсные выступления участников Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо» (по отдельной программе)
Место проведения: Центр духовной культуры «Дом Арчы»
|14:00-16:30
|Круглый стол в целях реализации долгосрочного международного проекта «Эпосы народов мира: проблемы и перспективы сравнительного изучения» с участием экспертов ЮНЕСКО (по отдельной программе)
Место проведения: СВФУ им. М.К. Аммосова
|16:00
|Церемония закрытия Международного фестиваля сказителей «По зову земли Олонхо».
Вручение наград (по отдельной программе)
|17:00-18:00
|Заключительное пленарное заседание: краткие отчеты модераторов секций; принятие рекомендаций конференции и форума (по отдельной программе)
Место проведения СВФУ им.М.К. Аммосова