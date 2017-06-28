Программа ХХ юбилейной Спартакиады «Игры Манчаары»

ПРОГРАММА ХX юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»
Место проведения: с. Верхневилюйск, Верхневилюйский улус
Дата проведения: 6 – 10 июля 2017 г.
|Дата,
время
|Мероприятие
|Место проведения
|4 — 6 июля 2017 года
|09.00 — 20.00
|День приезда, аккредитация и размещение команд
Мандатная комиссия
|6 июля 2017 года
|09.00
|Встреча и размещение делегаций.
|Многофункциональный спортивный зал
|9.00 – 18.00
|Работа мандатной комиссии, аккредитация.
|11.00 – 13.00
|Семинар для судей соревнований по видам спорта
|18.00 – 19.00
|Совещание главной судейской коллегии совместно с представителями команд и организаторами Спартакиады.
|Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
|16.00 – 18.00
|Взвешивание спортсменов по мас-рестлингу.
|Многофункциональный спортивный зал
|18.00 – 19.00
|Взвешивание спортсменов по гиревому спорту. Мужчины до 63, 68, 73 кг. Юноши до 65 и свыше 65 кг. Женщины до 58, 63, 68 и свыше 68 кг. Ветераны до 70 и свыше 70 кг.
|14.00-18:00
|Стрельба из традиционного лука. Пристрелка.
|ВВСОШ №1 им.И.Барахова
|14.00 – 18.00
|Всероссийская научная конференция с участием международных представителей «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» (пленарное совещание)
|Районный дом культуры
|20.00 – 22.30
|Торжественное открытие Спартакиады.
|Стадион «Ус Хоьуун»
|7 июля 2017 года
|9.00 – 10.00
|Конные скачки, мандатная комиссия.
|Ипподром
|10.00 – 13.00
|Настольные игры. Юноши, девушки
|Культурно-спортивный комплекс с. Кэнтик
|14.00 – 17.00
|Настольные игры. ОВЗ мужчины, женщины
|10.00
|Легкая атлетика. Бег на 100 м. Девушки, юноши (полуфинал).
|Стадион «Ус Хоьуун»
|10.15
|Бег на 3000 м. Девушки.
|10.45
|Бег на 5000 м. Юноши.
|11.15
|Бег на 5000 м. Женщины.
|11.45
|Бег на 10 000 м. Мужчины.
|12.45
|Бег на 100 м. Девушки, юноши (финал).
|14.00 – 16.00
|Якутские прыжки «Кылыы». Девушки, женщины, ветераны.
|16.00 – 18.00
|Якутские прыжки «Кылыы». Юноши, мужчины.
|9.00 – 13.00
|Мас-рестлинг. Предварительные поединки.
|10.00 – 13.00
|Гиревой спорт. Юноши до 65 и свыше 65 кг. Женщины до 58, 63, 68 и свыше 68 кг. Ветераны до 70 и свыше 70 кг.
|Многофункциональный спортивный зал
|10.00 – 19.00
|Пулевая стрельба «Белка ПС».
|Арочный спортивный зал (школа бокса)
|10.00 – 18.00
|Стрельба из традиционного лука. Квалификационный раунд «Куобах»
(Все возрастные группы)
|ВВСОШ №1 им. И.Барахова
|15.00 – 16.00
|Конные скачки. Жеребьевка.
|Ипподром
|14.00 – 15.00
|Мужское многоборье. «Ус тогул ус».
|Спортивная площадка
с.Нам
|15.00 – 16.00
|Женское многоборье. Прыжки.
|17.00 – 18.30
|Мужское многоборье. «Тутум эргиир».
|09.00 – 13.00
|Северное многоборье. Северный тройной прыжок.
|14.00 – 17.00
|Северное многоборье. Метание топора
|14.00 – 20.30
|Мас-рестлинг. Предварительные поединки. Полуфиналы
|Стадион «Ус Хоьуун»
|14.00 – 16.00
|Гиревой спорт. Мужчины до 63, 68, 73 кг.
|Многофункциональный спортивный зал
|16.00 – 18.00
|Взвешивание спортсменов по борьбе хапсагай.
|18.00 – 19.00
|Взвешивание спортсменов по гиревому спорту. Мужчины до 78, 85, 95 и св. 95 кг.
|15.00 – 19.00
|Всероссийская научная конференция с участием международных представителей «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» (круглый стол)
|Актовый зал администрации МР «Верхневилюйский улус»
|20.00 – 21.00
|Награждение победителей: якутские прыжки «Кылыы», гиревой спорт, легкая атлетика, северное многоборье, национальное многоборье
|Пл. «Сквер города Якутска»
|21.00 – 21.30
|Совещание судейской коллегии с представителями команд. Утверждение результатов первого дня соревнований.
|Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
|21.30 – 22.00
|Пресс-конференция.
|8 июля 2017 года
|10.00
|Легкая атлетика. Бег на 100 м. Женщины, мужчины (полуфинал)
|Стадион «Ус Хоьуун»
|10.15
|Бег на 3 000 м. Женщины.
|10.45
|Бег на 5 000 м. Мужчины.
|11.45
|Бег на 100 м. Женщины, мужчины (финал)
|14.00 – 16.00
|Якутские прыжки «Ыстанга», девушки, женщины, мужчины-ветераны.
|16.00 – 18.00
|Якутские прыжки «Ыстанга», юноши мужчины
|9.00 – 13.30
|Мас-рестлинг. Финалы, Абсолютное первенство.
|10.00 – 13.00
|Гиревой спорт. Мужчины, весовые категории до 78, 85, 95 и св. 95 кг.
|Многофункциональный спортивный зал
|10.00 – 13.00
|Настольные игры. Мужчины, женщины
|Культурно-спортивный комплекс с. Кэнтик
|9.00 – 13:00
14.00 — 18:00
|Стрельба из традиционного лука
Полуфинал «КУС» (Все возрастные группы)
Финал «ТИИН,» (Все возрастные группы)
|ВВСОШ №1 им. И.Барахова
|09.00 – 13.00
|Северное многоборье. Метание аркана.
|Спортивная площадка с.Нам
|10.00 – 12:00
|Мужское многоборье. «Кулун тардыы».
|15.00 – 16.00
|Мужское многоборье. «Таас кото5уу».
|14.00 – 18.00
|Северное многоборье. Бег с палкой по пересеченной местности
|10.00 – 19.00
|Пулевая стрельба “Белка – ПС”.
|Арочный спортивный зал
(школа бокса)
|14.00 – 16.00
|Торжественное собрание общественности, посвященное 25 -летию Ассоциации национальных видов спорта «Сахаада-спорт»
|Районный дом культуры
|14.00 – 20.00
|Борьба хапсагай. Предварительные схватки.
|Стадион «Ус Хоьуун»
|14.00 – 15.00
|Женское многоборье. Метание камня.
|Спортивная площадка с.Нам
|21.00 – 23.30
|Конные скачки. Награждение.
|Ипподром
|19.30 – 20.00
|Совещание судейской коллегии с представителями команд.
|Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
|20.00 – 20.30
|Утверждение результатов второго дня соревнований.
|20.30 – 21.30
|Награждение: Якутские прыжки «Ыстанга», мас-рестлинг, стрельба из лука, легкая атлетика, пулевая стрельба, гиревой спорт, настольные игры «Хабылык», «Хаамыска», северное многоборье, национальное многоборье
|Пл. «Сквер города Якутска»
|21.30 – 22.00
|Пресс – конференция.
|Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
|9 июля 2017 года
|10.00–14.00
|Стрельба из лука. Абсолютное первенство (мужчины, женщины). Награждение
|ВВСОШ №1 им. И.Барахова
|10.00
|Пулевая стрельба «Белка ПС»
|Арочный спортивный зал
(школа бокса)
|10.00
|Торжественное собрание общественности, посвященное 20-летию Федерации мас-рестлинга РС (Я)
|Актовый зал администрации МР «Верхневилюйский улус»
|9.00 – 13.00
|Северное многоборье. Прыжки через нарты
|Спортивная площадка
с.Нам
|12.00 – 12.30
|Женское многоборье. Бег на 1000 м.
|12.30 – 13.00
|Мужское многоборье. Бег на 1000 м.
|15.30
|Стрельба из лука. Награждение.
|Стадион «Үс хоһуун»
|09.00
|Бег на 3000 м. Женщины (ветераны). Награждение.
|10.30
|Бег на 5000 м. Мужчины (ветераны). Награждение.
|10.00–14.00
|Якутские прыжки «Куобах», девушки, женщины, мужчины-ветераны, юноши, мужчины. Награждение.
|9.00 – 13.00
|Борьба хапсагай. Предварительные схватки.
|14.00 – 18.00
|Хапсагай. Полуфиналы, финалы. Абсолютное первенство. Награждение
|17.00
|Награждение победителей по национальному многоборью
|18.30
|Подведение общекомандных результатов. Итоговое совещание судейской коллегии с представителями команд.
|Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
|19.00
|Пресс – конференция.
|21.00
|Торжественное закрытие Спартакиады.
|Стадион«Үс хоһуун»
|10 июля
|Отъезд участников Спартакиады
Директор ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. Манчаары» И.Ю. Григорьев
Главный судья XX Юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» С.И. Говоровcomments powered by HyperComments