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28 июня 2017, 16:20
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Программа ХХ юбилейной Спартакиады «Игры Манчаары»

ПРОГРАММА ХX юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары»

Место проведения: с. Верхневилюйск, Верхневилюйский улус

Дата проведения: 6 – 10 июля 2017 г.

Дата,

время

 Мероприятие Место проведения
4 — 6 июля 2017 года
09.00 — 20.00 День приезда, аккредитация и размещение команд

Мандатная комиссия
6 июля 2017 года
09.00 Встреча и размещение делегаций. Многофункциональный спортивный зал
9.00 – 18.00 Работа мандатной комиссии, аккредитация.
11.00 – 13.00 Семинар для судей соревнований по видам спорта
18.00 – 19.00 Совещание главной судейской коллегии совместно с представителями команд и организаторами Спартакиады. Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
16.00 – 18.00 Взвешивание спортсменов по мас-рестлингу. Многофункциональный спортивный зал
18.00 – 19.00 Взвешивание спортсменов по гиревому спорту. Мужчины до 63, 68, 73 кг. Юноши до 65 и свыше 65 кг. Женщины до 58, 63, 68 и свыше 68 кг. Ветераны до 70 и свыше 70 кг.
14.00-18:00 Стрельба из традиционного лука. Пристрелка. ВВСОШ №1 им.И.Барахова
14.00 – 18.00 Всероссийская научная конференция с участием международных представителей «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» (пленарное совещание) Районный дом культуры
20.00 – 22.30 Торжественное открытие Спартакиады. Стадион «Ус Хоьуун»
7 июля 2017 года
9.00 – 10.00 Конные скачки, мандатная комиссия. Ипподром
10.00 – 13.00 Настольные игры. Юноши, девушки Культурно-спортивный комплекс с. Кэнтик
14.00 – 17.00 Настольные игры. ОВЗ мужчины, женщины
10.00 Легкая атлетика. Бег на 100 м.  Девушки, юноши (полуфинал). Стадион «Ус Хоьуун»
10.15 Бег на 3000 м. Девушки.
10.45 Бег на 5000 м. Юноши.
11.15 Бег на 5000 м. Женщины.
11.45 Бег на 10 000 м. Мужчины.
12.45 Бег на 100 м.  Девушки, юноши (финал).
14.00 – 16.00 Якутские прыжки «Кылыы». Девушки, женщины, ветераны.
16.00 – 18.00 Якутские прыжки «Кылыы». Юноши, мужчины.
9.00 – 13.00 Мас-рестлинг. Предварительные поединки.
10.00 – 13.00 Гиревой спорт. Юноши до 65 и свыше 65 кг. Женщины до 58, 63, 68 и свыше 68 кг. Ветераны до 70 и свыше 70 кг. Многофункциональный спортивный зал
10.00 – 19.00 Пулевая стрельба «Белка ПС». Арочный спортивный зал (школа бокса)
10.00 – 18.00 Стрельба из традиционного лука. Квалификационный раунд «Куобах»

(Все возрастные группы)

 ВВСОШ №1 им. И.Барахова
15.00 – 16.00 Конные скачки. Жеребьевка. Ипподром
14.00 – 15.00 Мужское многоборье. «Ус тогул ус». Спортивная площадка

с.Нам
15.00 – 16.00 Женское многоборье. Прыжки.
17.00 – 18.30 Мужское многоборье. «Тутум эргиир».
09.00 – 13.00 Северное многоборье. Северный тройной прыжок.
14.00 – 17.00 Северное многоборье. Метание топора
14.00 – 20.30 Мас-рестлинг. Предварительные поединки. Полуфиналы Стадион «Ус Хоьуун»
14.00 – 16.00 Гиревой спорт. Мужчины до 63, 68, 73 кг. Многофункциональный спортивный зал
16.00 – 18.00 Взвешивание спортсменов по борьбе хапсагай.
18.00 – 19.00 Взвешивание спортсменов по гиревому спорту. Мужчины до 78, 85, 95 и св. 95 кг.
15.00 – 19.00 Всероссийская научная конференция с участием международных представителей «Актуальные вопросы развития и научно-методического обеспечения национальных видов спорта и народных игр Республики Саха (Якутия)» (круглый стол) Актовый зал администрации МР «Верхневилюйский улус»
20.00 – 21.00 Награждение победителей:  якутские прыжки «Кылыы», гиревой спорт, легкая атлетика, северное многоборье, национальное многоборье Пл. «Сквер города Якутска»
21.00 – 21.30 Совещание судейской коллегии с представителями команд. Утверждение результатов первого дня соревнований. Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
21.30 – 22.00 Пресс-конференция.
8 июля 2017 года
10.00 Легкая атлетика. Бег на 100 м. Женщины, мужчины (полуфинал) Стадион «Ус Хоьуун»
10.15 Бег на 3 000 м. Женщины.
10.45 Бег на 5 000 м. Мужчины.
11.45 Бег на 100 м. Женщины, мужчины (финал)
14.00 – 16.00 Якутские прыжки «Ыстанга», девушки, женщины, мужчины-ветераны.
16.00 – 18.00 Якутские прыжки «Ыстанга», юноши мужчины
9.00 – 13.30 Мас-рестлинг. Финалы, Абсолютное первенство.
10.00 – 13.00 Гиревой спорт. Мужчины, весовые категории до 78, 85, 95 и св. 95 кг. Многофункциональный спортивный зал
10.00 – 13.00 Настольные игры. Мужчины, женщины Культурно-спортивный комплекс с. Кэнтик
9.00 – 13:00

14.00 — 18:00

 Стрельба из традиционного лука

Полуфинал «КУС» (Все возрастные группы)

Финал «ТИИН,» (Все возрастные группы)

 ВВСОШ №1 им. И.Барахова
09.00 – 13.00 Северное многоборье. Метание аркана. Спортивная площадка с.Нам
10.00 – 12:00 Мужское многоборье. «Кулун тардыы».
15.00 – 16.00 Мужское многоборье. «Таас кото5уу».
14.00 – 18.00 Северное многоборье. Бег с палкой по пересеченной местности
10.00 – 19.00 Пулевая стрельба “Белка – ПС”. Арочный спортивный зал

(школа бокса)
14.00 – 16.00 Торжественное  собрание общественности, посвященное 25 -летию Ассоциации национальных видов спорта «Сахаада-спорт» Районный дом культуры
14.00 – 20.00 Борьба хапсагай. Предварительные схватки. Стадион «Ус Хоьуун»
14.00 – 15.00 Женское многоборье. Метание камня. Спортивная площадка с.Нам
21.00 – 23.30 Конные скачки. Награждение. Ипподром
19.30 – 20.00 Совещание судейской коллегии с представителями команд. Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
20.00 – 20.30 Утверждение результатов второго дня соревнований.
20.30 – 21.30 Награждение: Якутские прыжки «Ыстанга», мас-рестлинг, стрельба из лука,  легкая атлетика, пулевая стрельба, гиревой спорт, настольные игры «Хабылык», «Хаамыска», северное многоборье, национальное многоборье Пл. «Сквер города Якутска»
21.30 – 22.00  Пресс – конференция. Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
9 июля 2017 года
10.00–14.00 Стрельба из лука. Абсолютное первенство (мужчины, женщины). Награждение ВВСОШ №1 им. И.Барахова
10.00 Пулевая стрельба «Белка ПС» Арочный спортивный зал

(школа бокса)
10.00 Торжественное  собрание общественности, посвященное 20-летию Федерации мас-рестлинга РС (Я) Актовый зал администрации МР «Верхневилюйский улус»
9.00 – 13.00 Северное многоборье.  Прыжки через нарты Спортивная площадка

с.Нам
12.00 – 12.30 Женское многоборье. Бег на 1000 м.
12.30 – 13.00 Мужское многоборье. Бег на 1000 м.
15.30 Стрельба из лука. Награждение. Стадион «Үс хоһуун»
09.00 Бег на 3000 м. Женщины (ветераны). Награждение.
10.30 Бег на 5000 м. Мужчины (ветераны). Награждение.
10.00–14.00 Якутские прыжки «Куобах», девушки, женщины, мужчины-ветераны, юноши, мужчины. Награждение.
9.00 – 13.00 Борьба хапсагай. Предварительные схватки.
14.00 – 18.00 Хапсагай. Полуфиналы, финалы. Абсолютное первенство. Награждение
17.00 Награждение победителей по национальному многоборью
18.30 Подведение общекомандных результатов. Итоговое совещание судейской коллегии с представителями команд. Штаб Главной судейской коллегии (Многофункциональный спортивный зал)
19.00 Пресс – конференция.
21.00 Торжественное закрытие Спартакиады. Стадион«Үс хоһуун»
10 июля  Отъезд  участников Спартакиады

Директор  ГБУ РС(Я) «РЦНВС им. В. Манчаары» И.Ю. Григорьев

Главный судья XX Юбилейной Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары» С.И. Говоров

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