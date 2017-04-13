Программа «Городская среда» запланирована в 7 населенных пунктах Якутии

В апреле «Единая Россия» планирует провести в регионах широкое обсуждение муниципальных программ благоустройства городской среды, которое продлится до 25 мая.

Данная дискуссия необходима, чтобы узнать и учесть мнение жителей при реализации партпроекта «Городская среда».

Об этом заявил координатор партийного проекта «Городская среда», депутат Госдумы Александр ВАСИЛЬЕВ на обучающем семинаре-совещании «Проектный подход в партийной работе», который прошел 10 и 11 апреля в Москве.

На реализацию этого проекта в федеральном бюджете предусмотрено 20 млрд рублей, которые уже получили 72 региона. До 1 апреля 2017 года субъекты РФ должны были опубликовать проекты муниципальных программ благоустройства городской среды для их общественного обсуждения.

«Региональные координаторы партпроекта до 19 апреля проведут мониторинг и предоставят информацию о том, какие меры участия граждан прописаны в правилах региональных программ», — добавил Александр Васильев.

Всего «Единая Россия» реализует 25 партийных проектов, в феврале Президиум Генсовета Партии принял решение о начале реализации 6 новых проектов: «Городская среда», «Местный дом культуры», «Театры малых городов», «Парки малых городов», «Здоровье – детям», «Школа грамотного потребителя». Теперь проекты ориентированы на исполнение указов Президента РФ, задач, которые он ставит в посланиях Федеральному Собранию, реализацию предвыборной Программы Партии.

Региональный координатор проекта, Председатель Постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я) по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Афанасьевич РОМАНОВ:

— На сайте регионального отделения «Единой России» появилась функция – подать заявку на благоустройство городских территорий. Теперь любой желающий с помощью специальной формы может оставить пожелания по благоустройству своего города или двора.

Это необходимо для учета мнения граждан, для открытости и контроля реализации программы. Напомню, что Президент России Владимир ПУТИН поставил задачу в своем Послании обеспечить максимальное включение граждан в реализацию данного проекта, чтобы жители городов сами выбирали, каким будет их двор.

В Республике Саха (Якутия) на 2017 год запланирована реализация программы в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Удачный и поселках Нижний Куранах, Айхал и Мохсоголлох.