Программа Дня конституции РФ в столице

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации

с 09 по 12 декабря 2017 года

09 декабря (суббота)

09.00-13.00 Бесплатная юридическая помощь населению городского округа «город Якутск»

Место проведения: Управление Центрального округа

14.00 Регулярный чемпионат города Якутска по мини-футболу

Место проведения: СК «50 лет Победы»

10 декабря (воскресенье)

14.00 Регулярный чемпионат города Якутска по мини-футболу

Место проведения: СК «50 лет Победы»

с 11 по 12 декабря

Торжественные линейки, открытые уроки, тематические классные часы, диспуты, викторины. Цикл книжных выставок, бесед, тематических вечеров, посвященных Дню Конституции Российской Федерации

Место проведения: Муниципальные образовательные учреждения ГО «город Якутск»

12 декабря (вторник)

12.00-20.00 Общероссийский день приема граждан

Место проведения: Во всех округах и пригородах

18.00 Брейн-ринг, посвященный Дню Конституции Российской Федерации, среди студентов СВФУ им. М.К. Аммосова

Место проведения: Учебный-лабораторный корпус СВФУ им. М. К. Аммосова, 522 ауд.

АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ

12 декабря (вторник)

12.00 Выставка-обзор «Конституция России – основной закон государства»

Место проведения: Библиотека «Мир приключений»

ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ

12 декабря (вторник)

14.00 Час гражданственности «Основной закон нашей жизни»

Место проведения: Библиотека «Созвездие»

ГУБИНСКИЙ ОКРУГ

12 декабря (вторник)

14.00 Конкурс юных чтецов среди школьников Губинского округа «В жизни есть всегда место подвигам!»

Место проведения: Библиотека «Три Д»

ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ

с 11 по 12 декабря

10.00 Выставка книжных изданий ко Дню Конституции РФ

Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ

с 11 по 12 декабря

10.00 Книжная выставка «Конституция РФ»

Место проведения: Библиотека «Теплый дом»

14.00 Лекция-беседа «Конституция – закон, по нему мы все живем»

Место проведения: ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»

САЙСАРСКИЙ ОКРУГ

11 декабря (понедельник)

13.00 Викторина для юношества «День Конституции»

Место проведения: Библиотека «Школьный мир»

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

12 декабря (вторник)

12.00 День малочисленных народов Севера: проведение выставки и концертной программы

Место проведения: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

11 декабря (понедельник)

10.00 Книжная выставка «День Конституции России»

Место проведения: Библиотека «Зал семейного чтения»

12 декабря (вторник)

11.00 Правовая игра «О правах, играя»

Место проведения: Библиотека «Моя библиотека»

МКР. КАНГАЛАССЫ

с 11 по 12 декабря

10.00 Выставка-обзор «Знаешь ли ты законы?»

Место проведения: Библиотека «Библиомир»

12 декабря (вторник)

15.00 Викторина «Право и права»

Место проведения: Библиотека «Библиомир»

С. МАГАН

с 11 по 12 декабря

10.00 Книжная выставка – викторина День Конституции Российской Федерации

Место проведения: Библиотека «Библиомир»

12 декабря (вторник)

16.00 Викторина для школьников «Знаешь ли ты свою Родину»

Место проведения: ДК «Ритм»

МКР. МАРХА

с 10 по 12 декабря

10.00 Книжная выставка «Конституция – основной закон страны»

Место проведения: библиотека «Березка»

10.00 Книжная выставка ко Дню Конституции

Место проведения: Библиотека «Встреча»

11 декабря (понедельник)

11.00 Познавательно-игровая программа «Моя Россия». Показ мультфильмов для детей

Место проведения: КОЦ «Пульс»

с. ТАБАГА

10 декабря (воскресенье)

12.00 Познавательная беседа «Важная книга»

Место проведения: ДК «Кедр»

12 декабря (вторник)

11.00 Тематический стеллаж «День Конституции РФ»

Место проведения: Библиотека «Книгочей»

15.00 Информационный бюллетень «Уголок юного политолога»

Место проведения: СК «Искра», с. Старая Табага

ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ

12 декабря (вторник)

10.00 Занятия по правам ребенка для старшей группы

Место проведения: МБДОУ Детский сад №73 «Светлячок»

10.00 День информации «Конституция РФ – главный закон страны»

Место проведения: Библиотека «Ньургуhун»

11.00 Тематическая беседа «Права и обязанности ребенка»

Место проведения: МБДОУ Детский сад №72 «Кэнчээри»

с. ХАТАССЫ

с 11 по 12 декабря

10.00-18.00 Выставка книг «Основной закон государства»

Место проведения: Библиотека «Аргыс»