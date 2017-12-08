Программа Дня конституции РФ в столице

ПРОГРАММА
мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации
с 09 по 12 декабря 2017 года
09 декабря (суббота)
09.00-13.00 Бесплатная юридическая помощь населению городского округа «город Якутск»
Место проведения: Управление Центрального округа
14.00 Регулярный чемпионат города Якутска по мини-футболу
Место проведения: СК «50 лет Победы»
10 декабря (воскресенье)
14.00 Регулярный чемпионат города Якутска по мини-футболу
Место проведения: СК «50 лет Победы»
с 11 по 12 декабря
Торжественные линейки, открытые уроки, тематические классные часы, диспуты, викторины. Цикл книжных выставок, бесед, тематических вечеров, посвященных Дню Конституции Российской Федерации
Место проведения: Муниципальные образовательные учреждения ГО «город Якутск»
12 декабря (вторник)
12.00-20.00 Общероссийский день приема граждан
Место проведения: Во всех округах и пригородах
18.00 Брейн-ринг, посвященный Дню Конституции Российской Федерации, среди студентов СВФУ им. М.К. Аммосова
Место проведения: Учебный-лабораторный корпус СВФУ им. М. К. Аммосова, 522 ауд.
АВТОДОРОЖНЫЙ ОКРУГ
12 декабря (вторник)
12.00 Выставка-обзор «Конституция России – основной закон государства»
Место проведения: Библиотека «Мир приключений»
ГАГАРИНСКИЙ ОКРУГ
12 декабря (вторник)
14.00 Час гражданственности «Основной закон нашей жизни»
Место проведения: Библиотека «Созвездие»
ГУБИНСКИЙ ОКРУГ
12 декабря (вторник)
14.00 Конкурс юных чтецов среди школьников Губинского округа «В жизни есть всегда место подвигам!»
Место проведения: Библиотека «Три Д»
ОКТЯБРЬСКИЙ ОКРУГ
с 11 по 12 декабря
10.00 Выставка книжных изданий ко Дню Конституции РФ
Место проведения: Национальная библиотека РС(Я)
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОКРУГ
с 11 по 12 декабря
10.00 Книжная выставка «Конституция РФ»
Место проведения: Библиотека «Теплый дом»
14.00 Лекция-беседа «Конституция – закон, по нему мы все живем»
Место проведения: ГБПОУ РС(Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»
САЙСАРСКИЙ ОКРУГ
11 декабря (понедельник)
13.00 Викторина для юношества «День Конституции»
Место проведения: Библиотека «Школьный мир»
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
12 декабря (вторник)
12.00 День малочисленных народов Севера: проведение выставки и концертной программы
Место проведения: Дом дружбы народов им. А.Е. Кулаковского
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
11 декабря (понедельник)
10.00 Книжная выставка «День Конституции России»
Место проведения: Библиотека «Зал семейного чтения»
12 декабря (вторник)
11.00 Правовая игра «О правах, играя»
Место проведения: Библиотека «Моя библиотека»
МКР. КАНГАЛАССЫ
с 11 по 12 декабря
10.00 Выставка-обзор «Знаешь ли ты законы?»
Место проведения: Библиотека «Библиомир»
12 декабря (вторник)
15.00 Викторина «Право и права»
Место проведения: Библиотека «Библиомир»
С. МАГАН
с 11 по 12 декабря
10.00 Книжная выставка – викторина День Конституции Российской Федерации
Место проведения: Библиотека «Библиомир»
12 декабря (вторник)
16.00 Викторина для школьников «Знаешь ли ты свою Родину»
Место проведения: ДК «Ритм»
МКР. МАРХА
с 10 по 12 декабря
10.00 Книжная выставка «Конституция – основной закон страны»
Место проведения: библиотека «Березка»
10.00 Книжная выставка ко Дню Конституции
Место проведения: Библиотека «Встреча»
11 декабря (понедельник)
11.00 Познавательно-игровая программа «Моя Россия». Показ мультфильмов для детей
Место проведения: КОЦ «Пульс»
с. ТАБАГА
10 декабря (воскресенье)
12.00 Познавательная беседа «Важная книга»
Место проведения: ДК «Кедр»
12 декабря (вторник)
11.00 Тематический стеллаж «День Конституции РФ»
Место проведения: Библиотека «Книгочей»
15.00 Информационный бюллетень «Уголок юного политолога»
Место проведения: СК «Искра», с. Старая Табага
ТУЛАГИНО-КИЛЬДЯМСКИЙ НАСЛЕГ
12 декабря (вторник)
10.00 Занятия по правам ребенка для старшей группы
Место проведения: МБДОУ Детский сад №73 «Светлячок»
10.00 День информации «Конституция РФ – главный закон страны»
Место проведения: Библиотека «Ньургуhун»
11.00 Тематическая беседа «Права и обязанности ребенка»
Место проведения: МБДОУ Детский сад №72 «Кэнчээри»
с. ХАТАССЫ
с 11 по 12 декабря
10.00-18.00 Выставка книг «Основной закон государства»
Место проведения: Библиотека «Аргыс»comments powered by HyperComments